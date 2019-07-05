Duruşma boyunca ağladı

Devrim DEMİR

Nergisli köyünü yasa boğan ölümlü kazanın ardından, 17 yaşındaki H.S., dün Mağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Nergisli-İnönü Anayolu’nda önceki gece 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları’nın hayatını kaybettiği ölümlü kazada, 17 yaşındaki sürücü H.S., dün tutukluluk talebiyle Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede oldukça bitkin olan 17 yaşındaki zanlı, tutukluluk duruşmasında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Yağız: Kusetoğulları olay yerinde ağır yaralıydı

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube’de görevli Müfettiş Muavini İsmail Yağız, zanlı H.S.’nin ‘dikkatsiz sürüş' suçundan tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Muavini, zanlının önceki gece saat 22.00 sıralarında yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile Nergisli köyüne doğru seyrettiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini söyledi.

Yoldan çıkan aracın takla atarak, tavanı üzerinde ters bir şekilde durduğunu kaydeden Yağız, araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları'nın ağır yaralı olduğunu ve olay yerine çağrılan ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti.

Zanlı H.S. olaya ilişkin gönüllü ifade verdi

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini, zanlının kaza mahallinde suçüstü tespit edilerek tutuklandığını, verdiği gönüllü ifadesinde olayı anlattığını belirtti.

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edilen 15 yaşındaki çocuğun yolda yaşamını kaybettiğini kaydeden Yağız, soruşturmanın henüz tamamlanamadığını ifade etti.

Alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Yağız, soruşturmanın tamamlanması için H.S.’nin 1 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.

Bugün yeniden yargı önüne çıkacak

Yargıç Hazan Aksun huzurunda görüşülen tutukluluk duruşmasında, polisin detaylı soruşturmasının devam ettiğine dikkati çekerek zanlı H.S.’nin 1 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Zanlının bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılması bekleniyor.