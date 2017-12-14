Durumu maç günü belli olacak

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de sakatlığı bulunan Tansel Ekingen’in yarın oynanacak olan G.Gücü karşılaşması öncesinde netlik kazanacak. Geçtiğimiz hafta oynanan ve farklı kazanılan Yalova karşılaşması öncesinde kasığındaki sakatlık nedeni ile hafta boyunca takımla antrenmanlara çıkmayan Tansel, maç öncesinde kendisini denemesine rağmen bu karşılaşmada forma giyememişti. Takımının önceki gün yaptığı antrenmanda topla çalışmalara az bir süre katılan oyuncunun durumu maç öncesinde yapılacak son kontrollerde netlik kazanacak. Yenicami’de ayrıca kart cezası bulunan John Okoli, G.Gücü karşılaşmasında da forma giyemeyecek.