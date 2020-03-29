Durumu iyi olanlar otel karantinasında

Hastanede tedavisi devam eden coronavirüs hastalarının durumu iyi olanlarının "otel karantinalarına" taşınmaya başlandığı öğrenildi.

Şu anda Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören 18 hasta bulunduğu öğrenilirken 3 hastanın solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi. "Hastaneye yatışları gerekmeyen" 16 hasta ise doktorların gözetiminde otel karantinasında tutuluyor. Hastanede "üzerinde çalışılmakta olan PCR testleri" bulunduğu bu yöndeki inceleme çalışmalarının devam ettiği elde edilen bilgiler arasında…