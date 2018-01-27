DÜRTERSENİZ BÖYLE OLUR

Sürekli okurlarım bilir, aklına estikçe arar beni, bizim Nikos…

Hangisi mi?

Anastasiadis olan… Mart 2016’dan (neden genelde Mart’ta aradığını iki yıl önce aradığında anlamıştım. Bkz. Nikos’la Gavur Daşında adlı köşeyazım) bu yana pek sık aramazdı ama; belli ki çok da rahat değil, bu seçim hikayesinde….

Pazar’a seçimleri var ya, dün akşamüstü yine aradı beni; “Nerelerdesin be gumbaro ama? İnsan bir arayıp sorar nedir bu gumbaromun durumu diye…”

“Başımıza gelenleri bilmezmiş gibi konuşun re gumbaro” dedim. Sitemkar ses tonumdan anlamış olacak ki, “bilmez miyim yahu, tamam, sandık telaşı falan ama o kadar da duyarsız değiliz; size geçmiş olsun ama ben sana kırgınım…”

Hayrola?

Hayrı mayrı yok; Danışmanlarım Malas için çalıştığını söylediler; sakın inkar etmeye kalkma…

Niye inkar edecekmişim ki; senin sağlam ayakkabı olmadığını yedi düvel anladı…

Ne ayakkabısı?

Potin re gumbaro; potin!

Haaaa !..

Ha ya; neyisa seninle sonra konuşuruz; acele etmezsem geç kalacam mitinge…

Bizimkine?

Yok, bizimkine… Bir da her şeyden haberim var dersin.

Ey yahu gızma, şaka yaptım. Ama, sakın unutma; 2. turdan önce muhakkak ara…

Hade bay…

Bir mitinge gideceyik; telefonların ardı arkası gelmez… Biri Güney’den dürter; öteki Kuzey’den…

En son arayana bak işim gücüm var; “söyle Reisi’ne çok dürtmesin bu Kıbrıslıları”, dedim.

“Dürterse ne olur?” dedi, tehditkar bir tonla…

Bak sana bir şiirimi göndereyim (aşağıda); yedi sene önce gene çok dürttüydü de ne olduğunu bu şiirde anlattıydım… (2011 Ocak, Mart ve Nisan’nda peşpeşe yapılan “Toplumsal Varoluş Miting’leri büyük katılımla gerçekleşmişti). Birazdan da benzeri olacak; hiç kuşkum yok…

2 MART DESTANI

Yorulmadan taşırız

Erdemin kayalarını

Ayaklarımız geri gitmez

Sırtımız kamburlaşsa da…

Onurun taşlarını taşırız

Özgürlük için zirveye

Her birimiz lanetlenmiş

Birer Sisyphos…

Yeraltına atarlar bizi

Ölü toprağı serpilir üstümüze

Biz yeniden doğar

Kaçarız, zulmün Hades’inden…

Tırnaklarımız kırılır

Düşer nefretin kiri

Biz kayamızı taşırız

Beşparmaklara…

Vurulur düşeriz

Zirveden uçuruma,

Üstümüzü silkeleyip

Yeniden tırmanırız…

Budur var oluş nedenimiz

Başımız dik, alnımız açık

Taşırız barışın taşlarını

Aldırmadan zorluğa

Küçük umut taşları

Serperiz vadilere

Çıkarız, düşeriz

Onlardır rehberimiz….

Azganlar okşar

Yorgun bacaklarımızı

Güneşi sırtlanıp tırmanırız

Yine çıkarız Beşparmaklara…

Kartallar kanat çırpar

Güvercinler selamlar

Sonsuz inadımızı

Yine çıkarız Beşparmaklara…

Yorulmadan taşırız

Özgürlük kayalarını

Ne kul oluruz

Ne besleme

Meydanlar evimiz

Ateşler isyanımız

Sağır kulaklar duysun

ADALI İNSANLARIZ…

2 Mart 2011 Girne Kapısı

Tamer Öncül