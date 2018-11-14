Duran araca çarptı: 1 yaralı

Lefkoşa’da bu sabah Osman Örek Caddesi üzerinde seyreden bir araç, arızalandığı için yol içerisinde duran başka bir araca çarptı.

Kaza sonucu 26 yaşındaki Tuğçe Tekin Doğan hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bu sabah 08.30’da meydana geldi.

Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde, 48 yaşındaki Rıfat Tuğsal yönetimindeki PE 774 plakalı pick up araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun sağ seridi içerinde aynı istikamete doğru seyreden ve arızalandığı için durmak zorunda kalan 28 yaşındaki Ercan Doğan yönetimindeki ZMJ 986 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu ZMJ 986 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Tuğçe Tekin Doğan hafif yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.