 ‘Durağanlığın Tınısı’ sergisi açıldı

‘Durağanlığın Tınısı’ sergisi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ne bağlı (ARUCAD) Lefkoşa’daki Art Space’te açıldı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, dün açılan sergi, astrofizikçi Hanifa Teimourian’ın fotoğrafları ve ARUCAD İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden, sinematograf Ali Azhari’nin bestelerini ele alan, video, fotoğraf ve ses enstelasyonundan oluşuyor.

Sergi 7 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilir.