Dünyaya var, Ercan’a yok

Türk Hava Yolları markası olan AnadoluJet, ‘Ercan hariç’ Türkiye dışına 21 ülkeye 1 Dolar, 1 sterlin, 1 Euro gibi sembolik rakamlara uçuş yapacak; Lefkoşa Ercan Havaalanı sınırlı sayıda koltuk için duyurulan bu kampanyaya dahil edilmedi.



Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner: “Burada hedefteki yolcu sayısı ve uçuş seferlerini tutturdukları için kampanya düzenleme ihtiyacı hissetmiyorlar”



“Bu uçakların İngiltere’ye olan seferleri ve İngiltere’den Ercan’a gelen yolcuları arttıracağını düşünüyorum. Daha önce böyle bir seferleri yoktu. Bilet fiyatları daha ekonomik olacak. Bizim esas sıkıntımız Ercan-Sabiha Gökçen arasında olan biletlerinin pahalı olmasıdır”

Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tolun: “Sırası gelir Kıbrıs iç hattır, sırası gelir dış hattır. Hep zararlı çıkıyoruz. Bir karar versinler, söyledikleri gibi kendilerinden ayırmıyorlar mı yoksa bizi bir Fransız, Yunanlı veya İtalyan gibi mi görüyorlar?”

YENİDÜZEN-ÖZEL

Türk Hava Yolları’nın alt markası AnadoluJet, 29 Mart itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından 21 ülkeye yönelik yurt dışı uçuşları kapsamında indirimli hava ulaşımı sağlayacak. Ancak Lefkoşa Ercan Havaalanı kampanyanın kapsamı dışında tutuldu.

AnadoluJet, ‘Ercan hariç’ Türkiye dışına 21 ülkeye 1 Dolar, 1 sterlin, 1 Euro gibi sembolik rakamlara uçuş yapacak; Lefkoşa Ercan Havaalanı sınırlı sayıda koltuk için duyurulan bu kampanyaya dahil edilmedi.

YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan turizm sektöründen ilgililer tepkilerini dile getirdi.



İngiltere’den Almanya’ya

Anadolu Ajansının haberine göre Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Belçika, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Kuveyt, Rusya ve Suudi Arabistan’ı uçuş ağına ekleyen AnadoluJet, toplamda 21 ülkeye özel kampanyayla sefer düzenleyecek.

Ercan’a yönelik “cep yakan” fiyat politikası sürdürülürken, özellikle Kıbrıs’ta okuyan öğrenciler ve turizm çevreleri bu yaklaşıma tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, kampanyanın promosyon amaçlı olduğunu söyledi, “Kıbrıs’a yönelik hedefteki yolcu sayısı ve uçuş seferlerini tutturdukları için kampanya düzenleme ihtiyacı hissetmiyorlar” yorumunda bulundu.

Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tolun ise “Söyledikleri gibi bizi kendilerinden ayırmıyorlar mı yoksa bir Fransız, Yunanlı veya İtalyan gibi mi görüyorlar?” diyerek bu durumu eleştirdi.

Türkiye’de kredi kartlarından taksitli alışverişlerde iç turizmdeki taksit sayısının yükseltilip burada da ‘Kıbrıs hariç’ uygulamasına yer verildiğini anımsatan Tolun, “Bu durum Kıbrıs yavru vatan, vazgeçilmezimiz denmesine benzemiyor. Turizm potansiyeli anlamında Kıbrıs bu yaklaşımlardan fayda görmüyor” dedi.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirim kampanyası



AnadoluJet, yeni destinasyonları kapsamında sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak bir indirim kampanyası düzenledi. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 1 Mart’a kadar tüm satış kanalları üzerinden alacakları biletlerle 29 Mart- 24 Ekim döneminde vergiler hariç 1 dolar, 1 euro, 1 sterlin gibi başlayan fiyatlarla uçma imkanı elde edecek.

Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılamayacağı da kaydedilirken, Kopenhag, Stokholm, Cidde, Medine, Tahran ve Ercan seferlerinin kampanyaya dahil olmayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca bebek ve Jetgenç yolcu tipinin de kampanya kapsamı dışında kalacağı vurgulandı.

Türkiye, Bağdat, Erbil ve Tel Aviv çıkışlı uçuşlar 1 dolardan satışa çıkacağı ifade edilirken, ülkeden ülkeye değişen para birimleri ise şöyle açıklandı:

Bakü, Barcelona, Berlin, Frankfurt, Paris, Milano, Moskova, Roma ve Tiflis çıkışlı uçuşlar 1 Euro’dan, Londra çıkışlı uçuşlar 1 sterlinden, Bahreyn çıkışlı uçuşlar 1 Bahreyn dinarından, Kuveyt çıkışlı uçuşlar 1 Kuveyt dinarından, Dubai çıkışlı uçuşlar 9 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden, Dammam ve Riyad çıkışlı uçuşlar 9 Suudi Arabistan riyalinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

İLGİLİ SEKTÖRLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Burada hedefteki yolcu sayısı ve uçuş seferlerini tutturdukları için kampanya düzenleme ihtiyacı hissetmiyorlar”

“Bunlar yurt dışı seferleri için promosyon amaçlı yapılan kampanyalardır. Kaç koltuk açılacağı ve hangi tarihlerde olacağı belirtilmemiş olabilir veya belirtilerek sınırlı sayıda tutulmuştur çünkü şirket tarafından tümü ince ince hesaplanıp ona göre işleme alınmıştır.

Boş olan koltukları önceden hesaplıyor ve bu yönde kampanyalarla dikkat çekiyorlar. Ercan hattı ezelden beri var olan bir hat ve burada kampanya yapılmadı. Çünkü mecbur olarak bu seferler ücreti ne olursa olsun kullanılıyor. Burada zaten hedefte olan yolcu sayısı ve uçuş seferlerini tutturdukları için kampanya düzenleme ihtiyacı hissetmiyorlar. Bu uçakların İngiltere’ye olan seferleri ve İngiltere’den Ercan’a gelen yolcuları arttıracağını düşünüyorum. Daha önce böyle bir seferleri yoktu. Bilet fiyatları daha ekonomik olacak. Bizim esas sıkıntımız Ercan-Sabiha Gökçen arasında olan biletlerinin pahalı olmasıdır.”

Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tolun:

“Söyledikleri gibi bizi kendilerinden ayırmıyorlar mı ?”



“Bu Kıbrıs’ı gözden çıkardılar anlamına geliyor. Zaten ülkeler arası para akışı yok. Anadolujet de TC hükümeti kontrolünde. Bu yapılmışsa ve bilerek Kıbrıs hariç yapıldıysa burası gözden silindi demektir. Zaten buraya seferler çok sınırlı ve biletler ateş pahası, fiyatlar tavan. Önceden de Türkiye’de kredi kartlarından taksitli alışverişlerde iç turizmdeki taksit sayısı yükseltilmişti ve burada da ‘Kıbrıs hariç’ tutulmuştu. Bu durum Kıbrıs yavru vatan, vazgeçilmezimiz denmesine benzemiyor. Bizi o zaman Yunanistan veya başka bir ülke ile bir tutmasınlar. Sırası gelir Kıbrıs iç hattır, sırasında dış hattır, zararımıza oluyor. Bir karar versinler, söyledikleri gibi kendilerinden ayırmıyorlar mı yoksa bizi bir Fransız, Yunanlı veya İtalyan gibi mi görüyorlar?”