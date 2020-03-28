Dünyanın sonu gibi

Covid-19 salgınından dolayı Kıbrıs’ın güneyinde de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, sokaklar ve en işlek caddeler biler boş, sessiz ve insansız hale dönüştü.

Kıbrıs’ın güneyinden fotoğrafçı Dinos Vassiliades‎ drone ile çektiği bu göründüler, herhangi bir dünyanın sonu filminden değil, Lefkoşa’nın henüz daha 2 hafta öncesine kadarki en işlek caddelerinden…