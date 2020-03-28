Dünyanın sonu gibi
Covid-19 salgınından dolayı Kıbrıs’ın güneyinde de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, sokaklar ve en işlek caddeler biler boş, sessiz ve insansız hale dönüştü.
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Covid-19 salgınından dolayı Kıbrıs’ın güneyinde de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, sokaklar ve en işlek caddeler biler boş, sessiz ve insansız hale dönüştü.
Kıbrıs’ın güneyinden fotoğrafçı Dinos Vassiliades drone ile çektiği bu göründüler, herhangi bir dünyanın sonu filminden değil, Lefkoşa’nın henüz daha 2 hafta öncesine kadarki en işlek caddelerinden…
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