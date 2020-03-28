Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Dünyanın sonu gibi
Dünyanın sonu gibi

Dünyanın sonu gibi

Covid-19 salgınından dolayı Kıbrıs’ın güneyinde de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, sokaklar ve en işlek caddeler biler boş, sessiz ve insansız hale dönüştü.

A+A-

Covid-19 salgınından dolayı Kıbrıs’ın güneyinde de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, sokaklar ve en işlek caddeler biler boş, sessiz ve insansız hale dönüştü.

Kıbrıs’ın güneyinden fotoğrafçı Dinos Vassiliades‎ drone ile çektiği bu göründüler, herhangi bir dünyanın sonu filminden değil, Lefkoşa’nın henüz daha 2 hafta öncesine kadarki en işlek caddelerinden…

90925850_2932291226839237_4228442985638920192_o.jpg

90948934_2932290406839319_6608167987918667776_o.jpg

90872959_2932290230172670_1946459069510320128_o.jpg

90996530_2932290250172668_7785997657142460416_o.jpg

91098557_2932290103506016_7652714106004176896_o.jpg

91005599_2932290840172609_8963431880137375744_o.jpg

Bu haber toplam 412 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler