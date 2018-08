Dünyanın En Popüler ve Kazandıran Mesleği “Hey DJ”

Ersin Kaşif

Aynen öyle hem popüler, hem de çok para kazandırıyor. Müzikli eğlence ortamlarının artmasıyla bu mesleğe ya da hobiye olan yönelim oldukça arttı. İlk bakışta kolay gibi görünen bu iş, içine girilmeden anlamayacağınız zorluklar içeriyor. Öncelikle müziği sevmelisiniz, el ve beyin koordinasyonunuz da kusursuz olmalı. Tabii ki her şey bununla sınırlı değil. Hele iyi bir de eğitim almışsanız tam bu özelliklere sahip bir DJ olursunuz.

Başlangıcı pek tabii ki evinize aldığınız araç gereçlerle yapabilirsiniz; ama üste çıkmak için profesyonel desteğine ihtiyacınız var. Bu işi, asıl erbabı olan usta ellerden öğrenmeniz en mantıklısı. Sizlerle tanıştıracağımız dünyanın en iyileri gibi. Disk Jokey yani DJ’ler, clup müzik tarzının dünya üzerinde yaygınlaşmasıyla daha da şöhret kazandılar. Tabii ki işinin erbabı olanlar bu durumda diğerlerinden bir adım önde yer aldı. Günümüzde ise clup tarzlarıyla bilinen gece kulüpleri, dünyanın en iyi DJ’lerini getirerek popülerliklerini daha da artırmaya çalışıyor. Aslına bakarsanız bu işi şu an yapmakta olan binlerce müzik tutkunu var; ama içlerinden sadece bazıları büyük bir kitleyi coşkuyla müziğin ritmine hapsedebiliyor. Bugün o isimlere tanışacaksınız. Listemizde yer alan isimlerin hepsinin ünlü bir şarkıcıdan farksız olarak, geniş bir hayran kitlesine sahip. Müziğin ritminde dünyanın en iyilerine birlikte göz atalım mı?

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN DJ’LERİ

Afrojack (16 Milyon Dolar); Yalnızca DJ’lik yapmakla kalmayan Afrojack, Pitbull ve Beyonce gibi dünyaca ünlü starların zaman zaman prodüktörlüğünü de yapmıştır. Ünlü DJ, ülkesi Hollanda ve çok sevdiğini söylediği Yunanistan’da da çalışmıştır.

Zedd (17 Milyon Dolar); Rus-Alman asıllı müzik adamı; elektro house, progressive house, dubstep gibi türlerde iddialı bir isim. “Clarity” şarkısı ile hem müzik listelerinde büyük başarı elden Zedd, 56. Grammy’de de bir ödülün sahibi olmuştur.

Martin Garrix (17 Milyon Dolar); Hollandalı, progressive ve elektro house tarzı müziklerin yapımcısı olarak tanınıyor. Martin Garrix, bebek yüzüyle de hayranlarının kalbini çalmayı başaran bir DJ. Christina Aguilera gibi yıldızlarla da çalışmışlığı var.

Kaskade (18 Milyon Dolar); Kaskade, ismini dünyaya duyurmayı başarmış sayılı DJ’lerden birisidir. 44 yaşında olmasına rağmen içindeki müzik aşkından bir şey kaybetmemiş olacak ki bu kadar para kazanıyor.

Avicii (19 Milyon Dolar); Son bir yıllık kazancı 19 milyon doları bulan DJ, farklı tarzlarda müzikleriyle hayran sayısını giderek artırıyor. Kim bilir ileride belki böyle bir listede zirveye bile çıkabilir.

Steve Aoki (24 Milyon Dolar); Dubstep ve Elektro’nun hakimi Aoki için bu yıl oldukça iyi geçti. Skrillex ile aynı kazanca sahip ünlü müzisyenin çıkış yılı 96’ya kadar dayanıyor. Kendisi, Dim Mak Kayıt Stüdyosu’nun da sahibidir. LMFAO, Chris Lake gibi starlarla da çalıştığı biliniyor.

Skrillex (24 Milyon Dolar); Amerikan rock band grubu From First To Last’ın bir üyesi olarak başladığı müzik kariyerine, şimdiki gibi DJ olarak devam eden müzisyen, bu yıl 24 milyon dolarlık kazanç sağlamış.

Tiësto (36 Milyon Dolar); Listemizdeki üçüncü Hollandalı ünlü DJTiësto. 46 yaşında hem formunda hem de başarısından bir şey kaybetmeyen DJ, son yıl 36 milyon dolar ciroya ulaştı. DJ’imiz kariyerine Hollanda’da başladı ve şimdi oldukça kalabalık bir hayran kitlesine sahip.

David Guetta ( 37 Milyon Dolar); Fransız prodüktör ve Dj David Guetta, 1994’ten beri müzik dünyasının içinde yer alıyor. Kendisi en son Nicki Minaj ile Hey Mama parçasıyla büyük başarı yakalamış bir isim.

Calvin Harris (66 Milyon Dolar); karşınızda dünyanın en zengin ve en yetenekli DJ’i! Calvin Harris; elektro house, nu-disko, elektropop gibi çeşitli dallarda ve tarzda müzikle bizleri eğlendirmeyi kendisine görev edinmiş görünüyor. Kylie Minogue, Rihanna gibi yıldızlar için beste de yapmış.

Dünyanın en iyi DJ’lerini birlikte tanıdık. İnsanın sevdiği işi yaparak para kazanmasına güzel bir örnek DJ’liktir. Tabii ki onlar işlerinin en iyileri; ama sizin kalbinizde birinin yeri çok daha özeldir mutlaka! Müziksiz kalmayın.