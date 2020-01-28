DÜNYANIN EN PAHALI HIYARI(*)

Pazar markete uğradım, salata yapılacak malzeme almaya… Mevsim kötü, birçok sebze biçimsiz… Marulların sadece yaprağı var, göbek ara ki bulasın. Göbeksiz de olsa bir adet aldım, salatada yeşil renkli bir sebze olsun diye… Birkaç havuç, biraz domates ve elbette golyandro…

Bir de salatalık, yani hıyar aldık mıydı, başka bir şey istemez!

Geldim hıyarların önüne, bir de ne göreyim?

Kilosu 15 TL’ye yükselmiş!

Neredeyse tavuk eti fiyatı...

2,5 Euro’ya hıyar!..

Şaka mı bu?

Dünyanın en zengin ülkesinde mi yaşıyoruz?

‘Eksik kalsın böyle hıyar’ dedim, kasaya gittim, hıyarsız hesabı ödedim, sonra mahalleye…

* * *

KKTC’yi yönetenler ‘hıyarın fiyatı’nı umursamazlar.

Halkın dertleri gailelerinde değil çünkü…

Kırmızı etin kilosu 100 TL’yi geçmiş, kime ne?

Sütün litresi 7,5 TL’ye çıkmış, kimin umrunda?

Sebze-meyve fiyatları uçuyormuş, kim kime dum duma!..

Kuzey Kıbrıs’ta hayat çok ‘ucuz’ aslında…

Ama ‘insan hayatı’…

Yol yok, altyapı yok, tedbir yok, yasaları uygulayan, denetleyen yok, gıda güvenliğiymiş, iş güvenliğiymiş, trafik güvenliğiymiş hepsi hak getire…

‘İnsan hayatı’ çok ucuz bu yüzden…

Ama hayatın kendisi pahalı…

Hem de çok!..

* * *

Çok basit bir hesap yapalım.

Diyelim ki bir kişi tek başına yaşıyor. Bekar, çoluk çocuğu da yok. Kimseye bakmak zorunda değil. Çalışıyor. Aldığı aylık maaş da 4 bin 500 TL… Asgari ücretin üzerinde kazanıyor.

Bölelim 30’a bu rakamı… Ne etti? 150 TL… Günlük harcama limiti bu işte…

150 TL ile beslenecek, barınacak, giyinecek, ısınacak, güvenliğini ve ulaşımını sağlayacak, borç ödeyecek, taksit ödeyecek…

Mümkün mü?

Mümkün… Çünkü bu ülkede insanların çok büyük bölümü bu şekilde yaşıyor. Hatta daha düşük ücretlerle ve aile geçindirerek…

Nasıl mı?

Bazı harcamalarını kısarak…

Kültürel ve sanatsal ihtiyaçlar mı dediniz?

Eğlenceden mi söz ettiniz?

Yeni kıyafet, otomobil, hele konut mu?

Yok, bunlar bu gelir düzeyiyle ancak rüyada yapılabilir.

* * *

Gazetelerde rakamsal haberler var: Binlerce esnaf batmış ve kepenk kapatmış. Bankaların milyarlarca TL ‘geri dönüşü zor’ kredi alacağı varmış. Mahkemelerde on binlerle ifade edilen alacak-verecek davası varmış. Resmi verilere göre her 5 gençten biri işsizmiş.

Rakamlar önemli…

Rakama dökülmeyen veriler de önemli ama…

Bu ülkeyi son dönemde terk eden genç sayısı mesela bilinmiyor.

Bu ülkeyi terk etmeyi düşünen insan sayısı ise tahmin edilemeyecek noktaya ulaştı.

Her birkaç kişiden biri ‘gideyim de kurtulayım’ demeye başladı.

Ciddi bir çaresizlik sendromu var bu adada…

Siyasi çözümsüzlük ve belirsizlik hala en önemli etmen ama giderek zorlaşan, pahalı hayat koşulları ve ucuzlayan insan hayatı ve emeği bu topraklardan soğutuyor.

Mesele sadece ‘dünyanın en pahalı hıyarı’nı yemek ya da yememek değil yani…

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(*) Hıyar: Salatalık/cucumber/cucumis sativus

