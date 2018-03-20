Dünyanın en büyük yatı Limasol'da

Milyarder Rus işadamı ve Arsenal futbol kulübü ortaklarından Alisher Usmanov Burchanowitsch'a ait 157 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğindeki “Dilbar” isimli dünyanın en büyük yatının, Barcelona’dan gelerek, Limasol Limanı’na demirlediği haber verildi.



Fileleftheros, yatın 2016 yılında teslim edildiğini ve 600 milyon dolara mal olduğunu ekledi.