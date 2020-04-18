Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Kemal Başat, dünyanın en büyük şahinlerinden biri olan "Kızıl Şahin"in ülkemizde de yaşadığını paylaştı.

Başat, "Kızıl Şahin! İlk kez görenlerin genelde kartal zannettiği Dünyanın en büyük şahin türü ülkemizde de yaşıyor... Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize gelen birçok kızıl şahin tedavi ve rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya geri döndüler. 3 tanesi ne yazıkki doğaya geri dönemeyecek durumda Yaban Hayat Barınağında hayatlarını idame ettiriyorlar" diye açıklama yaptı.

Başat'ın açıklaması şöyle:

ADAMIZDA BİR İLK YAŞANIYOR!

Kızıl Şahin! İlk kez görenlerin genelde kartal zannettiği Dünyanın en büyük şahin türü ülkemizde de yaşıyor...

Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize gelen birçok kızıl şahin tedavi ve rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya geri döndüler.

3 tanesi ne yazıkki doğaya geri dönemeyecek durumda Yaban Hayat Barınağında hayatlarını idame ettiriyorlar.

Taskent Doga Parki bünyesinde Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü'nün olnar için özel olarak hazırlanmış yaşam alanında bunlardan 2 tanesi bu yıl eş oldu ve yuva kurdular!

Uçamadıkları için yuvalarını yere kurmak zorunda kalan çiftimizin yumurtalarını kameradan yakalayabilmek için epey sabretmemiz gerekti :)

Eğer çifte kumrularımız devamını getirebilirse, tüm adada ilk kez kızıl şahinler tutsak üretim programı ile çoğaldıktan sonra yavrular rehabilite edilip doğaya kazandırılacak!

Bu konuda DoğaPark daha çok yayın çıkacaktır elbette, fakat ben bugün heyecanımdan dayanamadım bu güzel haberi sizinle paylaşmak istedim. :)

Emeği geçen herkese teşekkürler...