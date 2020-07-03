Dünyada coronavirüs (Covid-19): Brezilya'da bir günde bin 252 kişi öldü

Dünya genelinde coronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 10 milyon 600 bini geride bırakırken 3 Temmuz itibariyle en az 516 bin kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da coronavirüsten son 24 saatte 1252, Meksika'da 679, Hindistan'da 391 kişi hayatını kaybetti.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1252 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1252 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 61 bin 884'e, vaka sayısı da 48 bin 105 artarak 1 milyon 496 bin 858'e yükseldi.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Covid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da Covid-19: Ölenlerin sayısı 29 bin 189'a yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 3 Temmuz tarihi itibariyle ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 679 artarak 29 bin 189'a ulaştı.

Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı da 6 bin 741 artışla 238 bin 511'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 142 bin 593 kişi iyileşti.

Hindistan'da Covid-19: Ölenlerin sayısı 18 bin 225'e çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 391 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 225'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 22 bin 527 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 627 bin 168'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 379 bin 902 kişi iyileşti.

Türkiye'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 167'ye çıktı

Türkiye'de 2 Temmuz itibariyle Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, bin 186 yeni baka tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısıysa bin 67 oldu.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan yeni verilere göre, 2 Temmuz itibarıyla son 24 saatte bin 186 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 202 bin 284'e yükseldi. Bir gün içinde 17 Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği bildirilirken salgının başlangıcından bu yana toplam can kaybı 5 bin 167 oldu.