Dünya yıldızları YDÜ’de

Eren ŞİŞİK

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kadın basketbol takımı, hem Avrupa Kupası’nda hem ligde, hem de kupada doludizgin yoluna devam ediyor. Türkiye’de Basketbolu Geliştirenler Derneği (BGD) ile işbirliği içerisinde olan ve dünyanın en önemli kadın basketbolcularını kadrosuna katan YDÜ takımı hedefleri birer birer gerçekleştirme adına emin adımlarla ilerliyor.

Kadın basketbolunda herkesin konuştuğu kadroda kimler yok ki. Türkiye kadın basketbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Bahar Çağlar ve Olcay Çakır’ın yanı sıra, Amerikan Kadın Basketbol Ligi’nin (WNBA) en önemli yıldızları arasında gösterilen Kayla McBride, Essence Carson ve Angelica Robinson gibi dünya yıldızları da takım kadrosunda bulunuyor.

Dünyada kadın basketbol kamuoyunun konuştuğu YDÜ’nün yıldızlarını yakından tanıyalım:

Angelica Robinson (ABD-Karadağ)

Bu sezon kadroya katılan ve pivot bölgesinde forma giyen Robinson; Bigorn, Avenida, Seattle Storm ve Nadezhda formaları ile çok başarılı işler çıkardı. 30 yaşındaki Amerikalı oyuncunun Karadağ vatandaşlığı da var.

Anna Vajda (Macaristan)

4 numara bölgesinde forma giyen ve skorer kimliğiyle de bilenen Vajda: Avenida, Samsun, Rivas Ecopolis, Botaş, Uni Györ ve Hatay Büyükşehir Belediyesi formalarını terletti. 33 yaşındaki tecrübeli Macar bu sezon YDÜ formasıyla 16 maçta forma giydi.

Bahar Çağlar (Türkiye)

Türkiye kadın basketbolunun en önemli 4 numaralarından biri olarak gösterilen ve 9 yıl boyunca Galatasaray forması giyen Bahar Çağlar, etkili kariyerine Avrupa ve Lig şampiyonlukları ekledi. 29 yaşındaki oyuncu, takımın aynı zamanda kaptanlığını da üstleniyor.

Courtney Vandersloot (ABD)

Bu sezon takımın en kilit isimleri arasında yer alan Amerikalı oyun kurucu takımda skorer kimliğiyle de ön planda olan bir isim. 17 maçta takımda en çok süre alan isimlerin başında gelen Vandersloot, bu sürelerde 18 sayı ortalamayla oynadı. Yıldız oyuncu Chicago Sky ve Wisla Krakow gibi takımların formasını da giydi.

Elin Eldebrink (İsveç)

Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Eldebrink, çabukluğu ve uzun mesafe atışlarıyla ön plana çıkıyor. İsveçli oyuncu bu sezon en fazla süre alan isimlerin başında gelirken özellikle lig maçlarında istikrarlı bir görüntü çiziyor. Eldebrink USK Prague, Chevakada ve Royal Castors Braine formalarıyla başarılı maçlar çıkardı.

Essence Carson (ABD)

Takımın bir diğer Amerikalısı konumunda bulunan Essence Carson, özellikle dış şutlarıyla biliniyor. Kayla McBride’ın gelmesiyle süre alma oranı düşmesine rağmen oyunda olduğu sürede takımı rahatlatan bir kimliğe sahip. 31 yaşındaki oyuncu New Yor Liberty ve Los Angeles Sparks gibi önemli WNBA takımlarının formasını giydi.

Kayla McBride (ABD)

Amerikan kadın basketbolunun son dönemlerde yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olarak gösterilen Kayla McBride sezon ortasında takıma dahil oldu. 25 yaşındaki yıldız oyuncu çok önemli bir skorer. San Antonio Stars ve Nadezhda formaları giyen McBride takımın yıldızı konumunda.

Olcay Çakır (Türkiye)

Türkiye kadın basketbolunun önemli oyuncularından olan Olcay Çakır’ın yıldızı Fenerbahçe’de parladı. Genç yaşına rağmen süre de alan ve Türkiye Milli Takımı’nda da forma giyen Olcay, YDÜ’nün yerli rotasyonunun en temel oyuncularından. 23 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce sadece Fenerbahçe’de forma giydi.

Quanitra Hollingsworth (ABD-Türkiye)

Amerikalı olan ancak Türkiye vatandaşlığı da olan Quanitra pivot bölgesinde takımın değişmezlerinden. Uzun yıllardır Türkiye’de kariyerini sürdüren 29 yaşındaki oyuncu New York Libert, Washington Mysticks, Seattle Storm gibi önemli WNBA takımlarında forma giyerken, Türkiye’de de uzun bir süre Fenerbahçe forması giydi ve şampiyonluklar yaşadı.