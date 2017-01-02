Dünyanın dört bir yanında yeni yıl coşkusu çok farklı yaşandı, kutlamalar farklı çılgınlıklara sahne oldu! Kıbrıs adası, bir saat arayla yeni yılı iki kez kutladı. Kimileri, hem kuzeyden hem de güneyde yeni yıla girerek, belki de hayatlarında bir “ilk”e tanıklık etti. Dünyanın dört bir yanında, en fazla dikkat çekenler ise aralık ayındaki soğuğa meydan okuyanlar oldu. Buz gibi denizde girilen yılbaşı, havai fişekler ve süslerin gölgesinde, yeni bir yolculuğun da başlangıcı oldu.







Cenevre’de yaklaşık 50 yüzücü, bir yılbaşı geleneğini devam ettirdi, soğuğa aldırmadan, yeni seneyi denizde karşıladı. EPA / MARTIAL Trezzini



Polonya’nın Rzeszow bölgesinde geleneksel yılbaşı dalışları yine gerçekleşti, adeta buz tutmuş suya kendilerini bırakan ‘Buz Kulübü’ üyeleri, tüm dünyaya barış mesajı gönderdi. EPA / DAREK DELMANOWICZ





Sih adam Amritsar’la Hindistan’ta 01 Ocak tarihi, yeni yılın ilk sabahı… Sih, kutsal havuzda tüm insanlık için ilk dualarını okuyor. EPA / Raminder PAL SINGH







Hollanda’da 1 Ocak geleneği. Kuzey Denizi’ne koşarak yeni yıl dalışını yapan insanlar… EPA / BART MAAT

Kış yüzücüleri Orankesee gölünde yılbaşını böyle kutluyor. Berlin’deki yeni yıl geleneğinde, buz tabakları ile iyi dilekler sunuluyor, yeni senenin insanlığa şans getirmesi isteniyor. EPA / CLEMENS BILAN





Portekiz’de Carcavelos plajında yeni yıl, deniz banyosu ile karşılandı. Lizbon, yeni yıla yönelik birbirinden farklı kutlamalara evsahipliği yaptı. EPA / MIGUEL A.LOPES