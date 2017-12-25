Dünya Üçüncü Güzeli Esin Terzioğlu

Son 30 yılın en büyük derecesi ile Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Kraliçesi Esin Terzioğlu gururlandırdı. Gürcistan’da gerçekleşen Miss Diamond of the World 2017 Dünya Güzellik Yarışması’nda Kuzey Kıbrıs Kraliçesi Esin Terzioğlu Dünya üçüncülüğü ile taçlandı. Macaristan’nın Kraliçe seçildiği gecede Esin Terzioğlu ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, Kuzey Kıbrıs’ın son 30 yılda Dünya yarışmalarında aldığı en büyük derece ile taçlandı.