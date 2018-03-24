Dünya Tiyatrolar Günü’nde;  “Esaretten özgürlüğe” oyunu sahnelenecek

Mağusa’da 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle Tiyatro AŞHK tarafından “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun sahnelenecek.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek oyun saat 20:00’de başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek.

Hüseyin Köröğlu’nun yönettiği oyunda Şenay Saçbüker ve Hüseyin Köroğlu rol alıyor.

“Esaretten Özgürlüğe” oyununda Mustafa Kemal Atatürk ve Türk halkının cumhuriyetin kurulma aşamasında verdikleri mücadele ve cumhuriyetin önemi konu ediliyor.