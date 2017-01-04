Dünya Sendikalar Federasyonu’ndan KTÖS’e dayanışma mesajı…

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU – World Federation of Trade Unions) KTÖS’e gönderdiği dayanışma mesajında, “Faşist ve radikal milliyetçi grupların KTÖS’teki sendikacılara yönelik tehdit ve tacizlerini kınıyoruz” dedi.

“Dünyanın 126 ülkesinden 92 milyon işçiyi temsil eden Dünya Sendikalar Federasyonu olarak KTÖS’e destek ve dayanışmamızı belirtiyoruz” denilen mesajda, “Sendikal ve demokratik özgürlüklere karşı tüm terörist eylemleri kınıyoruz. Dünya Sendikalar Federasyonu, sendikacıların tarafındadır. İşçilerin taciz edilmesi ve sendikal özgürlüklerin ihlaline geçit verilmeyecektir” denildi.