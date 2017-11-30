Onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken savcıyla anlaşarak‘sanık’ken ‘tanık’ konumuna geçen Rıza Sarraf’ın, ‘Atilla’ya karşı ABD davası’nda hakim karşısına çıkarak itiraflarda bulunması ABD basınında geniş yer buldu.

Amerika’nın Sesi’nin derlediği habere göre New York Times gazetesi ‘Türk İşadamı Jüriye Yetkililere Nasıl Rüşvet Verdiğini Anlattı’ başlığını kullandı.

Haberde Sarraf’ın itiraflarına detaylı şekilde yer verildi ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de görülen davanın siyasi ve uydurma olduğunu söylediği de hatırlatıldı.

Washington Post ise Sarraf’ın Amerikalı yetkililerle işbirliği yapmaya; mahkum takası anlaşması yapılması girişiminin başarısız olmasının ardından karar verdiğini aktardı.

NBC News ise Sarraf’la ilgili haberine “Sarraf’ın pop yıldızı bir karısı, yatları, özel jeti, 10 milyon dolarlık sanat koleksiyonu ve Manhattan’daki jüriye anlatacak ilginç bir hikayesi var” diyerek başladı.

Haberde Sarraf’ın tanıklığının Washington ve Ankara arasında gerilime neden olabileceği ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının delinmesi suçlamasıyla görülen davanın Türk-Amerikan ilişkileri için bir sınav olduğu kaydedildi.

ABC News haber kanalı da Sarraf’ın dönemin TC Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile görüşerek Halkbank’ı ikna etmesi için 50 milyon dolardan fazla rüşvet verdiğini söylemesini öne çıkararak detaylı bir haber yayınladı.

Financial Times: Sarraf’ın itirafları Erdoğan için utanç verici

Financial Times gazetesi, iş adamı Rıza Sarraf’ın ABD’de görülen davada eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’a rüşvet verdiğini itiraf etmesinin TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hükümeti için utanç verici bir gelişme olduğunu yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre gazetenin haberinde Çağlayan da dahil olmak üzere, Atilla dışındaki sanıkların ABD’de tutuklu olmadığı hatırlatıldı.

Financial Times, New York’taki davanın ABD-Türkiye ilişkilerini daha da kötü bir hale getirebileceğine dikkat çekti.

Haberde, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil Türk yetkililerin davayı “Ankara’ya karşı bir Amerikan komplosu” olarak lanse ettikleri de hatırlatıldı.

Sarraf konuştu: Çağlayan’a en az 40-50 milyon avro rüşvet verdim

Onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken savcıyla anlaşarak ‘sanık’ken ‘tanık’ konumuna geçen Rıza Sarraf, ’Atilla’ya karşı ABD davası’nda ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sarraf’ın en dikkat çekici ifadesi, eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’a ‘en az 40-50 milyon avro rüşvet verdiğini’söylemesiydi.

00:30 Yargıç, bundan böyle Sarraf’ın mahkemeye sivil kıyafetle gelebileceğini söyledi.

00:20 Duruşma bugünlük sona erdi. Yarın devam.

00:05 Savcı: “Halkbank’tan ne kadar para çektiniz?”

Sarraf: “Birkaç milyar?”

Yargıç: “Birkaç milyar ne?”

Sarraf: “Avro.”

23:50 Sarraf: “Bana altın ticaretiyle ilgili gümrükte nasıl yalan beyan vereceğimi bizzat Süleyman Aslan (dönemin Halkbank genel müdürü) ve yardımcısı Hakan Atilla (Aslan’ın yardımcısı) anlattı.”

23:30 Sarraf: “Süleyman Aslan yaptırımları da, hangi işlemlerin yaptırımları ihlal edeceğini de çok iyi biliyordu.”

23:25 Hakim, “Bir saat daha devam, sonra eve gitme vakti”dedi.

23:15 Duruşmaya ara verildi.

23:14 Sarraf, bir keresinde Halkbank’la çalışırken İran Mili Petrol Şirketi’nden doğrudan kendi ticari hesabına para transferi yapıldığını, Aslan’la birlikte bu transferi iptal ettirdiklerini, çünkü bu tür bir transferin yaptırım kapsamında bulunduğunu söyledi.

23:13 Sarraf: “Dolandırıcılığın merkezinde Halkbank vardı.”

23:10 Sarraf, anlatımı sırasında Halkbank’taki paranın Denizbank üzerinden çıkarıldığını da söyledi: “Paralar TL ya da avro olarak Halkbank’tan çekilip Denizbank’a gönderiliyordu.”

‘Çağlayan’a en az 40 ila 50 milyon avro rüşvet verdim’

20:27 Sarraf: “Halkbank’la iş tutabilmek için benim hesaplarıma göre Çağlayan’a en az 40 ila 50 milyon avro rüşvet verdim. Diğer para birimleriyle verdiklerim ayrı.” (Editör’ün notu: Bugünün kuruyla yaklaşık 235 milyon TL’ye yakın)

Çağlayan halen AKP milletvekili.

20:25 Sarraf: “Halkbank benle iş yapmak istemeyince ben de dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’a gittim. Çağlayan benden bu işlerden elde edilecek gelirin en az yüzde 50’sini istedi. İlk aşamada kendisine 31 milyon 789 bin avro verdim, 2 milyon 465 bin TL ve 4 milyon 800 bin dolar ödedim. Toplamda 7 milyon dolar verdim.” (Editöt’ün notu: Bugünün kurlarıyla toplam miktar 200 milyon TL’ye yakın)

Savcı: “Neden Aslan sizi reddedince Çağlayan’a gittiniz?”

Sarraf: “Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomi bakanıydı kendisi.”

20:15 Sarraf: “Başta Halkbank benimle çalışmak istemedi. Türkiye’deki şöhretimden ötürü. Genel müdür Süleyman Aslan,‘Altın ihracatı yapmak için fazla popülersin’ dedi. Çünkü benim karım çok ünlü bir şarkıcıydı. Sürekli göz önünde bulunan biriydim. Yine de bastırdım işi kotarmak için.”

20:10 Sarraf: “Altın ihracatı sistemini Halkbank hesapları üzerinden işletmeyi kuyumcu Ahmet (soyadı anlaşılmadı) önerdi.”

20:05 Sarraf: “Halkbank’la 2012’de çalışmaya başladım. Daha önce temasım olmuştu gerçi.”

20:00 Sarraf: “Aktif Bank direkt İranlılarla çalışıyordu. Beni ortadan kaldırdılar.”

Savcı: “Gelirlerinizin önemli bir bölümü Aktif Bank’tan mı geliyordu?”

Sarraf: “Kesinlikle.”

Egemen Bağış hesap açtırmama yardım etti’

Bağış, Meclis’te AKP’lilerin oyuyla aklanmıştı. Fotoğraf: DHA

19:13 Sarraf: “Aktif Bank’ın genel müdürüyle görüştükten sonra hesabım açıldı. (Editör’ün notu: Aktif Bank, Çalık Grubu’na ait, o dönem Çalık Grubu’nun CEO’su Berat Albayrak’tı. TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Albayrak şu an enerji bakanı, Egemen Bağış’a son dönemde UBP-DP Hükümeti tarafından ‘istisnai’ KKTC yurttaşlığı Bakanlar Kurulu kararı ile verildi. )Hesap açmama eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış yardım etti. Önce 5-10 milyon dolarlık işlemlerle başladım.”

19:13 Sarraf: “Aktif Bank’ta hesap açmaya çalıştım. İlk girişimim başarısız oldu.”

Savcı: “Neden?”

Sarraf: “İlk girişimimde Aktif Bank bana İran’la iş yapacak müşterilerin hesap açmak için özel bir izin alması gerektiğini söyledi.”

‘Atilla yaptırımlar konusundaki en bilgili adamdı’

19:10 Sarraf: “İranlılar petrol ve doğalgaz satışından elde ettikleri paraları kullanamıyordu yaptırımlar yüzünden. Uluslararası ödemelerini yapamıyorlardı. Mehmet Hakan Atilla Halkbank’ta yaptırımlar konusundaki en bilgili adamdı.”

‘Türkiye’ye iade olmayınca itirafçı olmaya karar verdim’

19:00 Sarraf: “Türkiye’ye iade edilmem için avukatlar tuttum. Olmayınca suçumu itiraf etmeye karar verdim.”

18:55 Sarraf: “Otelde falan kalmıyorum. Kesinlikle hareket özgürlüğüm yok. FBI gözetimindeyim. Hapisteyken bir gardiyana içki ve cep telefonu kullanımı için rüşvet verdiğim doğru.”

18:51 Sarraf: “ABD hükümeti bana hiçbir af sözü vermedi. Cezama hakim karar verecek. Savcılıkla işbirliği yapıp suçlarımı kabul etmek hapisten çıkmanın en hızlı yoluydu.”