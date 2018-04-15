Dünya Sanat Günü Kalavaç'ta kutlanıyor

Dünya Sanat Günü Kalavaç Köyü 7. Kültür, Sanat ve Gıbrızlı Yaşam Etkinlikleri bugün Kalavaç Köy meydanında gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler çerçevesinde, Kalavaç köyüne has sesta, sini, sele, sepet, dokuma ve çeşitli el sanatları yapımı ve sunumu yapılıyor.

Kıbrıs’a has yerel yiyeceklerin sunulduğu etkinlikte isteyen tüketicilere, stantlarda satın aldıkları ürünlerin gıda güvenliği ve radyasyon testleri köy meydanında ücretsiz olarak yapılıyor. Muhtarlık-özel sektör işbirliğinde yapılan testler, bu yıl ilk defa gerçekleştiriliyor.

Bu seneki etkinlikte merkezi Kalavaç Köyünde bulunan Mağara Meraklıları Derneği’nin mağaracılık tanıtımları ve mağara yürüyüşleri düzenlendi.