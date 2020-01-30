Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs uluslararası halk sağlığı açışından acil durum noktasında" diyerek 'uluslararası düzeyde kamu sağlığını tehdit eden acil durum' ilan etti.

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra başka ülkelere de yayılan yeni tip Koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıkarken, DSÖ 'küresel acil durum' ilan etti.

"Çin'e yönelik bir güvensizlik oyu değil"

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom, "Acil durum ilanı Çin'e yönelik bir güvensizlik oyu değil" derken, "Virüs sebebiyle ticaretin kısıtlanmasını tavsiye etmiyoruz. En büyük endişemiz virüsün sağlık sistemi daha zayıf olan ülkelere yayılması olasılığı" ifadelerini kullandı.

Adhanom, Çinli yetkililerin aldıkları önlemlere güvendiklerini belirtirken, "Çin'in aldığı önlemlerin gidişatı değiştireceğine inanıyoruz. Kapasiteyi gördüm. Salgını en kısa sürede kontrol altına alacaklarını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

En az 16 ülkeye yayıldı

Çinli yetkililer, 29 Ocak itibariyle ülkede 7 bin 711 vaka görüldüğünü açıklarken, enfeksiyonun en az 16 ülkeye sıçradığı belirtilmişti.

Koronavirüs sebebiyle çokuluslu şirketler Çin'deki faaliyetlerini durdurmuş, çok sayıda havayolu şirketi Çin seferlerini askıya almıştı. Uluslararası toplum virüsün yayılmasını yavaşlatmaya ya da durdurmaya çalışırken, virüsün ekonomik etkisinin Çin'in sınırları ötesine de geçeceği uyarısı yapılıyor.

BBC'nin aktardığına göre Koronavirüsü'ne karşı bir aşı veya spesifik tedavi bulunmasa da, virüsü kapan birçok kişi hafif belirtiler gösteriyor ve durumu iyileşiyor. Ancak Koronavirüsü bazı vakalarda akut solunum enfeksiyonlarına sebep olup ölüme yol açabiliyor.