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Dünya Sağlık Örgütü Coronavirüsü pandemi ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü Coronavirüsü pandemi ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros,Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında  tüm dünyada 100'ün üstünde ülkede görüne Coronavirüs salgını pandemi, yani küresel sagın ilan ettiklerini duyurdu.

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros,Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında  tüm dünyada 100'ün üstünde ülkede görüne Coronavirüs salgını pandemi, yani küresel sagın ilan ettiklerini duyurdu.

Tedros, "Coronavirüs salgının hem yayılma hızı hem şiddeti dolayısıyla endişeliyiz. İki haftada Çin dışında görülen vaka sayısı 13'e katlandı.  Bu nedenle Covid-19'un pandemi olarak karakterize etmeye karar verdik" dedi.

 

PANDEMİ (KÜRESEL SALGIN) NEDİR? 

DSÖ, daha önce Coronavirüs salgını için sabit seviyede oluşan ve popülasyonda görece olarak yüksek derece seyreden hastalıklara denilen epidemi terimini kullanıyordu. Pandemi terimi ise Coronavirüs gibi bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar için kullanılıyor.

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