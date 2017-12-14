Dünya Müziğinde Bu Hafta

Ersin Kaşif

ED SHEERAN VE BEYONCÉ’DEN İŞBİRLİĞİ

Dünyaca ünlü isimler bu hafta da bizimle. Fiziğiyle, sesiyle ve muhteşem yorumuyla dünya listelerinde bir numara Beyonce. Yine dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran ile bir araya geldiler. Ed Sheeran bugün hit şarkısı ‘Perfect’in yeni bir versiyonu için Beyoncé ile yaptığı düeti müzikseverlerle paylaşıyor. Bu muhteşem şarkıyı iTunes üzerinden satın almak ve dijital platformlardan dinlemek için işte adres. https://UMGTurkey.lnk.to/perfectduetEm Ed Sheeran 10.5 milyondan fazla satan albümü “Divide” çıkmadan önce şarkıyı Beyoncé’ye gitarıyla çalmıştı ve Beyoncé şarkıya bayılmıştı. 2017 yazının sonunda ikili bu düeti stüdyoya taşıyarak yılın en heyecan verici iş birliğine imza attı.

“Perfect” bugüne kadar dünya çapında 4.7 milyondan fazla satarak 15 platin ve 8 altın plak aldı. Başrolünde Zoey Deutch’un oynadığı müzik videosu ile haftalar içinde 147 milyondan fazla izlendi. Daha ne diyelim ki? Sizler bu muhteşem şarkı ile başbaşa kalın!. (EMI Music Haber).

“GRAMMY” HEYECANI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz sayıda Grammy ödülleri için yapmaya başladığımız haberimize bu hafta da devam edelim. 60. Grammy Ödülleri aday listesindeki isimlere bu hafta da yer vermeye devam edelim. Ödül töreni 28 Ocak 2018’de New York Madison Square Garden’da yapılacak. Bazı isimler işe şöyle. En iyi çıkış yapan sanatçılardan Julia Michaels. Yılın şarkısı’sında yer alan şarkıcılardan Bruno Mars. En iyi ikili seçeneklerinden “Stay” Zedd & Alessia Cara” ve en iyi rap’çı adaylarından DAMN - Kendrick Lamar. Bu hafta bizlerle oldular. (EMI Music Haber).







