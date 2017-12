Dünya Müziği

Ersin Kaşif

Bu hafta yine, dünyanın en ünlü ve en yeni müzik haberleriyle beraberiz. Dominik’li yıldız Demphra, müziği ve prodüksiyonu DJ Rasimcan imzası taşıyan yeni şarkısı ‘Dimelo’ ile karşınızda! EMI – Universal Müzik Türkiye etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan ‘Dimelo’, yılın son bombası olmaya aday! Ne de olsa 2017 yılının son günlerine damgasını vurmak isteyen sanatçılar üretmeye devam ediyor. Yepyeni prodüksiyonlar ortaya koyuyorlar. Dimelo’nun lirik videosunu Youtube üzerinden izlemek istiyorsanız işte adres. http://bit.ly/2ADZBx4 Dimelo’yu dijital platformlar üzerinden dinlemek veya satın almak istiyorsanız ise, https://UMGTurkey.lnk.to/Demphra hemen ulaşmanız gerekecek.

Jenerasyonun en iyilerinden olan ve yayınladığı dans şarkılarıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan DJ Rasimcan ve Dominik’in en önemli pop yıldızlarından olan Demphra’nın yakaladığı muhteşem uyuma hayran kalacaksınız! (EMI Music Haber).

‘DALİDA BY IBRAHİM MAALOUF’

Besteci ve trompetçi İbrahim Maalouf, “Dalida by Ibrahim Maalouf” albümüyle 1933’te Kahire’de doğan İtalyan asıllı Fransız divanın 11 şarkısından oluşan bir kolleksiyon oluşturdu. Alain Souchon, Ben l’Oncle Soul, Thomas Dutronc, Izia, Monica Belluci, Arno, Rokia Traoré, Mika, Golshifteh Farahani ve Melody Gardot gibi pek çok yetenekli sanatçının da katılımıyla Maalouf, dinleyenleri büyüleyen derinlikte bir albüme imza attı. Bu albümde büyük bir orkestrayla çalışan Ibrahim Maalouf album hakkında şöyle konuştu: “Büyük oranda orkestral ama bir o kadar da mütevazi bir tını elde edebilmek için her şeyden önce her şarkının kökenine ve gerçekliğine inerek o şarkıyı oluşturan elementlere ulaşmaya çalıştım. Bunu yaparken doğal bir içgüdüyle şarkılarda bana dokunan şeyin ne olduğunu, sözlerin bana gerçekte ne anlam ifade ettiğini anlamaya çalıştım.”

1938 yılında bir İtalyan tarafından Fransızca söylenen ve 1975 yılında disko versiyonuyla ilk kez Fransa’da Dalida tarafından yayınlayan‘J’attendrai’ şarkısını bossa-nova ile harmanlayan Maalouf, bu şarkıda Brezilya müziğine çok ilgi duyan bir Amerikalı müzisyen olan Melody Gardot ile çalıştı. ‘J’attendrai’, Melody’nin sesinin bir tel gibi esneyen sesinin İbrahim’in trompetinin sesiyle olan uyumunu gösteren bir düet.

2015 yılında Arap halkı için efsanevi bir kahraman olan Oum Kalthoum’a adanmış bir album yayınlayan başarılı besteci, tıpkı Kalthoum gibi bir ikon olan Dalida için şunları söylüyor: “Dalida daha çok rüyalar alemine yakın bir diva. Oum Kalthoum ondan farklı olarak gerçekliğe daha yakındı ve politikayla iç içeydi. Ancak her iki durumda da ortak bir nokta vardı: acı çeken kadınlar. Bu melankolik kadınların çok zorlu bir geçmişleri vardı ve bu beni çok etkiledi. Bu hikayeler bana ailemdeki kadınları ve onların hikayelerini hatırlatıyor.” Dalida sonunda 1987 yılında intihar etti. Zamanının bir sembolüydü. “Mücadeleler, hüsranlar, korkular ve zaferlerle dolu bir hayatı vardı. Kırılgan ve sarsılmaz gülümsemesiyle imkansız aşkın getirdiği hüznü uzun süre taşıdı.” (EMI Music Haber).