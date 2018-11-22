Dünya markası Babe’den yeni ürünler

Kuzey Kıbrıs’ın en önde gelen kozmetik şirketlerinden Aşkım & Fazıla Kozmetik, altı yıldır KKTC distribütörlüğünü yaptığı seçkin İspanyol markası Babe’nin ürünlerine yenilerini ekledi.

Girne’de Lord Palace Otel’de gerçekleştirilen organizasyonda Babe’nin yeni

ürünleri tanıtıldı.

Hem yeni ürün tanıtımı yapan hem de bayisi olduğu firmaların bilgilerini tazeleyerek vizyon geliştiren Aşkım & Fazıla Kozmetik’in bu etkinliğine yoğun katılım oldu.

Özellikle Babe bayisi eczacılarının büyük ilgi gösterdiği seminer, Babe’nin İspanya satış ve eğitim sorumluları tarafından verildi.

Deri tanıtımı, cilt tiplerine göre ürün kullanımı, kozmotolojik rahatsızlıklara alınabilecek önlemler, sağlıklı ve güzel görünmenin incelikleri, güneşin yarar ve zararları, güneşten korunmanın yöntemleri gibi konuların işlendiği seminerde cilt analizi de yapıldı.

Aşkım & Fazıla Kozmetik Direktörü Aşkım Fahrioğlu, amaçlarının Babe bayisi eczanelerin Babe ürünleri konusunda tam bir bilgiye sahip olması ve düzenlenen eğitimler ile eczanelerin bilgi ve yeni bakış açıları kazanmasını sağlamak olduğunu vurguladı.