Dünya, ilkim değişikliğine karşı ayakta

Bugün aralarında Kıbrıs (güney) ve Türkiye'nin de bulunduğu 139 ülkede hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için Küresel İklim Grevi eylemleri yapılacak.

16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in başlattığı üçüncü dalga protestoların bugüne kadar düzenlenen en büyük iklim gösterileri olması bekleniyor.

15 Mart ve 24 Mayıs'ta düzenlenen ilk iki eyleme dünya genelinde iki milyondan fazla genç katılmıştı.

Bugünkü eylemlere çevre örgütleri, sendikaların da destek veriyor.

Aralarında Amazon ile Microsoft'un da bulunduğu büyük şirketlerin çalışanlarının greve katılması bekleniyor.

NEW YORK'TA 1.1 MİLYON ÖĞRENCİYE EYLEM İZNİ

23 Eylül'de New York'ta yapılacak BM İklim Zirvesi öncesinde düzenlenen protestolar kapsamında dünya genelinde 4,600'dan fazla eylem organize edildi.

New York Belediyesi de eylemlere destek veriyor. Kentteki 1.1 milyon öğrenciye yapılan duyuruda bugün ailelerinin rızasıyla eylemlere katılmak için okula gitmeyeceklere ceza verilmeyeceği açıklandı.

Manhattan'daki eylemlerde, İklim Zirvesi'nde konuşma yapmak için İngiltere'den sıfır karbonlu yelkenlisiyle 15 günde New York'a gelen Thunberg kalabalığa hitap edecek.

TÜRKİYE'DE 'SIFIR GELECEK' KAMPANYASI

1,500'ün üzerinde Amazon çalışanı bugün iş bırakacak.

Microsoft çalışanları da eylemlere katılacaklarını açıkladı. Microsoft çalışanları adına yapılan açıklamada "Fosil yakıtları çağının sona erdirilmesi talebiyle gençlerin öncülüğünde başlatılan Küresel İklim Grevi'ne Microsoft çalışanları da katılacak" denildi.

Avustralya genelinde bugün yapılan eylemlere on binlerce kişi katıldı.

Türkiye'de de "Sıfır Gelecek" kampanyası çerçevesinde farklı kentlerde eylemler düzenlenecek.

Türkiye'deki gösterileri organize eden Sıfır Gelecek Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamada "İklim değişikliğini durdurmak için hiç bir gerçekçi adım atmayan hükümetlere karşı gelecekleri çalınan gençler isyan ediyor. Şimdiye kadar 15 Mart ve 24 Mayıs tarihlerinde iki büyük küresel iklim grevi gerçekleşti. Bu grevlere onlarca ülkeden 2 milyondan fazla genç aktivist katıldı... Ancak bu sefer sadece gençler ve öğrenciler değil yetişkinler ve sendikalar da 20-27 Eylül tarihlerinde greve çıkacaklar" dendi.

2015'te 195 ülke tarafından imzalanan Paris Antlaşması küresel sıcaklık artışının bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulmasını ve 1.5 derecenin hedeflenmesini öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump 2017'de anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.