Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı

Dünyada yeni tip coronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 820 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bini aştı. Covid-19 tedavisi gören hastaların toplamda 174 bininin iyileştiği bildirildi.

Covid-19'un en fazla bulaştığı ülke haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) vaka sayısı 164 bin 359'a yükseldi. Ölü sayısı da 3 bin 173'e ulaştı.

Dünya genelinde ABD'yi 101 bin vakayla İtalya, 94 bin 417 vakayla İspanya takip ediyor.

Dünyada Covid-19'dan en çok can veren ülke 11 bin 591 kişi ile İtalya ve 8 bin 189 kişi ile İspanya.

Yeni vaka sayısında önemli ölçüde düşüş yaşanan Çin Halk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 79 kişide coronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, toplam Covid-19 vaka sayısı 9 bin 217'den 10 bin 827'ye, can kaybı ise 131'den 168'e yükseldi. İyileşen hasta sayısıysa 105'ten 162'ye çıktı.