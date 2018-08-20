Dünya Fotoğrafçılık Günü, ülkemizde ilk kez etkinliklerle kutlandı

Bu yıl ilk kez FODER, KIFSAD, FODOS, GİFDER ve DİFSAD’ın ortak bir platformda buluşması neticesinde ve dernek üyesi olmayan fotoğraf gönüllülerini de katılımıyla, Kuzey Kıbrıs’ta yoğun çalışmalar ardından 3 gün süren fotoğraf etkinliği düzenlendi.

106 fotoğraf tutkununun destek verdiği etkinlik kapsamında “Dünya Fotoğrafçılık Günü – Kıbrıslı Türk Fotoğrafçılar Karma Sergisi” kataloğunun baskısı da gerçekleştirilmiştir.

Hazırlanan program dahilinde: 9 Ağustos Perşembe saat 18:00’de AKM Küçük Konferans Salonu’nda fotoğraf sunumları; 10 Ağustos Cuma saat 18:00de AKM Büyük Konferans Salonu’nda Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın değerlendirilmesine yönelik panel; 11 Ağustos Cumartesi saat 19:00’da Lefkoşa Büyük Han’da sergi açılış ve gala gecesi düzenlendi.