Duncan: “Yarın çok önemli bir gün olacak”

Britanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan yardımcısı Sir Alan Duncan, Çarşamba gününün Kıbrıs sorunun çözümü için Crans- Montana’da yapılan görüşmeler için önemli bir gün olacağını söyleyerek, herkesin çok yoğun çalışması gerektiğini vurguladı.

Duncan, “Sanırım yarın çok önemli bir gün olacak. Hepimizin çok yoğun çalışması gerekmektedir” dedi.

Müzakereler için salı akşamı Crans- Montana’ya geri dönen Sir Alan, bugün yer alan her şey hakkında bütünüyle bilgilendirildiğini söyledi ve “Biz ve herkes elinden gelen en iyi şeyi yapıyor. Çalışmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.