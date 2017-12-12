Dumlupınar’ın gecesi: 1-0

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Serkan Durmaz, Ali Orçan, Sabriye Atikoğlu

DUMLUPINAR: Oğuzhan Doşar, Hasan Mani, Eray Akten, Ali Özay Çelik, Nazmi Rüzgar, Berke Zorba, Mehmet Çavuş (Dk.77 Charalampos Loizou), Mustafa Çelik (Dk.70 Yıldıray Fenercioğlu), Ramazan Sağdiş, Adem Ertem (Dk.88 Mehmet Fuat), Umit Genç

GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Menteş Mertkaya (Dk.88 Serkan Karaoğlan), Kadir Hakel, Okan Göktürk, Mehmet Barkınay (Dk.60 Özgür Gül), Coşkun Ulusoy, Raif Selden, İsmail Soydan, İbrahim Öksüzoğluları, Tacettin Köse, Erhan Kendirci (Dk.46 Velat Çelik)

GOL: Dk.45 Berke Zorba (Dumlupınar)

Kanı Aldağ

K-Pet 1. Lig’in 12. haftası dün akşam Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Dumlupınar – Gönyeli karşılaşması ile tamamlandı. Dumlupınar, 45’inci dakikada Berke Zorba’nın kaydettiği golle Gönyeli’yi mağlup ederken hem ikinci sırada haftayı tamamladı, hem de henüz ligde mağlubiyet yaşamayan rakibine ilk yenilgisini yaşattı.

Gönyeli fırsatı değerlendiremedi

Dumlupınar’a mağlup olan Gönyeli, yakın takipçileri Hamitköy ile Maraş’ın puan alamadığı haftada aradaki puan farkını açma fırsatını değerlendirememiş oldu. Bu sonuçla Dumlupınar 23 puanla ikinci sıraya yükselirken, lider Gönyeli 27 puanda kaldı.