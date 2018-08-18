Dumlupınar’dan anlamlı ziyaretler

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Dumlupınar Türk Spor Kulübü bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da sosyal sorumluluk kapsamında anlamlı ziyaretlerde bulundu. Sarı kırmızılı ekip oyuncuları, antrenörleri ve yöneticileri Meroş Bakım Evi ve Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Romantic Garden Center’in ücretsiz çiçek vererek katkı koyduğu organizasyon ile Dumlupınar yaşlılara destek oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada sadece spor değil sosyal sorumluluk olarak da gençliğin geleceğine katkı yapılmasının hedeflendiği belirtilirken, ilerleyen günlerde çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde olarak sporun yanında sosyal sorumluluk projelerinin de hayata geçirileceği, gençliğin farkındalığına kaktı koyulmasının amaçlandığı vurgulandı.