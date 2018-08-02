Dumlupınar Süper Lig hedefiyle başladı

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Dumlupınar, resmi açılışını dün akşamüzeri yaptı. Bu sezon Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar, resmi açılışta aile fotoğrafı çektirdi.

İlk olarak mezarlık ve şehitliğe çelenk bırakan Dumlupınar kafilesi daha sonra eski oyuncuların da yer aldığı bir maç yapıldı. Dumlupınar, yeni sezon hazırlıklarına bir süre öncesinde başlamıştı.