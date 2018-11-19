Dumlupınar son nefeste: 2-2

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Ahmet Özkurtuluş, Olgun Canik

YONPAŞ DUMLUPINAR: Onurhan, Mert, Burak, Emir, İsmail, Berke (Dk.80 Mert), Ender, Can (Dk.68 Ümit Genç), Ali, Hüseyin, Mustafa (Dk.77 Yıldıray)

AKOVA VUDA: Çağatay, Umut, Abdullah, Hasan, Cemil, Berhan (Dk.65 Hüseyin), İrfan, Eray (Dk.90 Ceyhun), Derviş, İsmet, Osman Çobanoğlu (Dk.85 Hakan)

GOLLER: Dk.25 Mustafa Çelik, Dk.90+4 Ümit Genç (Dumlupınar) – Dk.45 Abdullah, Dk.76 Cemil (Akova)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.90+4 Valentin (Yonpaş Dumlupınar) – Dk.90+4 Osman Çobanoğlu (Akova)

K-Pet Birinci Lig’in 9’uncu haftasında Yonpaş Dumlupınar ile Akova Vuda karşı karşıya geldi. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan karşılaşmada Dumlupınar uzatmalarda bulduğu golle maçın 2-2 bitmesini sağladı. Dumlupınar’ın golleri Mustafa Çelik ve Ümit Genç’ten gelirken, Akova’nın sayılarını Abdullah ve Cemil kaydetti.

Son anlarda olaylar

Karşılaşmanın 90+4’üncü dakikasında Dumlupınar’ın bulduğu golün ardından kısa süreli olaylar yaşandı. Dumlupınar’ın gol sevinci esnasında yaşanan olaylar tartışmalar sonrasında hakem Mehmet Sezener Dumlupınar yedek kalecisi Valentin ile Akova’dan Osman Çobanoğlu’na kırmızı kart gösterdi. Bu skorun ardından Dumlupınar puanını 11, Akova 19 yaptı.