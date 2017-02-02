Dumlupınar penaltı ile: 0-1

STAT: Serdarlı 14 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Evren Karademir, Ali Orçan, Nurhan Saldıray

SERDARLI: Hasan Bilal, Levent Akçagil, Halil Durdu Özer, Ahmet Aygörmez (Dk.75 Efe), Galip Albayrak (Dk.81 H. Denizalp), Cahit Solkanat (Dk.55 Salih), Selçuk Amcaoğlu, Ali Küçükoğlu, Murat Ecersoy, Turgay Sürçüoğulları, Serdar Özer

DUMLUPINAR: Yılmaz Mert, Hikmet Çelikel, Erdoğ Barkınay, İsmet Paşa Pehlivan, Hasan Bahtıkara, Ümit Genç (Dk.68 Can), Mahmut Olcay, Mehmet Fuat (Dk.77 Berke), Yannis Bessaa, Hüseyin Kayalılar (Dk.79 Rıdvan), Tunahan Bilgin

GOL: Dk.66 (Pen) Tunahan Bilgin (Dumlupınar)

Koop Bank Kıbrıs Kupası’nda 1. tur karşılaşmasında Serdarlı ile Dumlupınar takımları kozlarını paylaştı. Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşmada kazanan 1-0’lık skorla konuk ekip Dumlupınar oldu. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü oyunun ikinci yarısında penaltıdan Tunahan Bilgin kaydetti. Dumlupınar aldığı galibiyetle adını bir üst tura yazdırmayı başardı.