Dumlupınar kupasına kavuştu
U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu’nda şampiyonluğunu geçtiğimiz haftadan ilan eden Dumlupınar, dün şampiyonluk kupasını kaldırdı.
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U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu’nda şampiyonluğunu geçtiğimiz haftadan ilan eden Dumlupınar, dün şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sarı kırmızılı oyuncular, kupayı kaldırmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.
Öte yandan, U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu’nun 22’nci haftasında dün Esentepe’yi konuk eden Dumlupınar, bu karşılaşmayı da 3-1 kazanmasını bildi.
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Etiketler : U21 Süper Lig, Dumlupınar
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