Dumlupınar farkı: 4-0

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Serdar Bilgimer, Ahmet Karaoğulları, Şakir Azizoğlu

DUMLUPINAR: Ali Duvarcı, Müslüm, Mustafa Doğru (Dk.82 Rifat), Ahmet Dölek, Fofana, Rıdvan (Dk.72 Can), Erdoğ, Hasan Bahtıkara, Kenan Özer, Berke, Ümit Genç (Dk.63 M. Çavuş)

MORMENEKŞE: Devrim, Mehmet Fuat (Dk.63 Yusuf), Fetin, Burak, Sami, Emre, David Anna, Ali Bayır, Mehmet Sakallı, Nana (Dk.35 Nduga), Mehmetali (Dk.37 İskender)

GOLLER: 19 ve 28 Fofana, Dk.20 Fetin, Dk.86 Can (Dumlupınar)

K-Pet Süper Lig’in 15’inci haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Dumlupınar ile Mormenekşe karşılaştı. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynana karşılaşmada gülen taraf 4-0’lık farklı skorla Dumlupınar oldu. Sarı kırmızılıların galibiyet golleri Fofana (2), Fetin ve Can’dan geldi. Bu sonuçla 15 puanla 12’nci sıraya yükselirken, Mormenekşe 8 puanla ilk devreyi son sırada tamamladı.