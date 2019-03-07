Dum Dum’a kupada yan bakılmıyor: 2-0

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici

YONPAŞ DUMLUPINAR: Türkkan, Burak, İsmail, Ender Meta (Dk.68 Ali Bayır), Abbas, Hüseyin Kayalılar, Ali, Hicabi, Berke (Dk.83 Emir), Turgut (Dk.79 Mert), Tahsin

BİNATLI: Salih, Mustafa Süzgen, Abdullah (Dk.62 Muammer Tip), Yunus, Sertaç Özbilin, Omodiagbe Victory, Santos, Vinicius Jorge, Barkın, Hasan Nalbant (Dk.74 Alattin), Zihni Temelci

GOLLER: Dk.10 Abbas, Dk.34 Turgut (Yonpaş Dumlupınar)

Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar ile Süper Lig ekibi Binatlı karşı karşıya geldi. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Yonpaş Dumlupınar ilk yarıda Abbas Osum ve Turgut’un kaydettiği gollerle 2-0 kazanarak rövanş için avantajlı konuma geçti.

Kupanın ilk turunda Merit Alsancak Yeşilova’yı eleyen Dumlupınar, ikinci turda da Cihangir’i kupanın dışına iterken, çeyrek final ilk maçında bir diğer Süper Lig ekibini mağlup etme başarısı göstermiş oldu.