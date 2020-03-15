Dükkanlar açıldı, polis müdahale etti

Bakanlar Kurulu'nun önceki gece geç saatlerde aldığı 27 Mart'a kadar özel ve kamuda, market ve eczaneler hariç kapatma kararına karşın dün sabah birçok bölgede bu karara uyulmadı. Çok sayıda özel işletme ve çalışanları karardan sabah haberdar oldu, bir kısmı ise uyarıları dikkate almayarak dükkan açtı.

İçişleri Bakanlığı öğleden sonra yaptığı açıklama ile 13 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar kapsamında polisin her ilçede kapalı olması gereken iş yerleri ile ilgili gerekli denetimleri yapmak üzere Kaymakamlık, Polis ve Belediye Zabıtalarının işbirliği içinde görevde olacağını duyurdu.

Dila ŞİMŞEK

Bakanlar Kurulu'nun önceki gece geç saatlerde aldığı 27 Mart'a kadar özel ve kamuda, market ve eczaneler hariç kapatma kararına karşın dün sabah birçok bölgede bu karara uyulmadı.

Çok sayıda özel işletme ve çalışanları karardan sabah haberdar oldu, bir kısmı ise uyarıları dikkate almayarak dükkan açtı.

Hem kendi aralarında, hem de telefonda diğer çalışanlar ve işverenlerle ‘ne yapacağız’ diye konuşan çok sayıda kişi kararı öğrenir öğrenmez işletmelerini kapatırken, bazı belediyeler işletmelerin kapatılması için anons ve uyarılar yaptı.

Kuaför, berber, restoran, kafe, mobilyacı gibi birçok işletmenin açık olduğu gören çok sayıda yurttaş sosyal medyada isyan etti, şikayet edecek merci aradı.

İçişleri Bakanlığı öğleden sonra yaptığı açıklama ile 13 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar kapsamında polisin her ilçede kapalı olması gereken iş yerleri ile ilgili gerekli denetimleri yapmak üzere Kaymakamlık, Polis ve Belediye Zabıtalarının işbirliği içinde görevde olacağını duyurdu.

Marketlere akın…

Bakanlar Kurulu’nun hayatın birçok noktasını etkileyen, 27 Mart’a kadar kamu ve özelde tatil kararı sonrası, halk yine son günlerde yaptığı gibi dün sabahın erken saatlerinde marketlere akın etti. Marketteki ürünleri stoklar halinde alan tüketiciler, özellikle tuvalet kağıdı, makarna gibi ürünlere yöneldi.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre, kamuda sağlık, itfaiye ve polis, özelde ise fırın, market, benzin istasyonları gibi temel hizmet veren kurumların ve işletmelerin ‘İZİN’ kararından muaf olduğu belirtilmişti.

Harmancı: “Açık dükkanları denetliyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, açık kuaför, restoran gibi işletmeler olduğunu söyleyerek, Belediye zabıtalarının ilçe içinde işletmeleri denetleyeceğini ve polise rapor olarak bildireceğini kaydetti. “Lütfen bunun denetim mekanizmaları nasıl olacak ivedi belirlenmeli, insanlarla bire bir temas eden meslekler bunlar, gidenler ayrı vaka! Ama kapalı tutabilmek için denetim mekanizmaları bir an önce oluşturulmalı ve eylem planı duyurulmalı” şeklinde konuştu.

Alsancak Belediyesi uyarılar yaptı…

Alsancak Belediyesi, eczaneler ve marketler hariç tüm işyerlerinin kapatılması için anons yaptı. Sabah saatlerinde bilgisi olmadığı veya uyarıları dikkate almadığı için işyerlerini açan çok sayıda işletmeci uyarıldı.

Camilerden anons yapıldı…

Cami mikrofonlarında halka dışarıya çıkılmaması için anons yapıldı. Birçok noktada, camilerden ‘dışarı çıkmayın’ sesleri duyuldu.

Kermiya’da alışılmış yoğunluk, yerini sessizliğe bıraktı…

Kermiya geçiş noktası, hem güneyin, hem de kuzeyin aldığı kararlar sonrası sessizliğe büründü. Günlük yaşamda oldukça sık kullanılan ve yoğunluğu ile bilinen Kermiya geçiş noktasında, adeta ‘in cin top oynadı’.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Karakol sorumlusu, güneyden sadece KKTC yurttaşı ve çalışma ile oturma izni olan yabancıların geçişine izin verildiğini, geçiş yapan kişilerin 14 günlük karantinaya alınmayı kabul etmekle yükümlü olduğunu söyledi. Güneye ise Kıbrıslıların geçiş yapabildiğini belirten görevli, geçiş izni verilen kişilere durumun açıklandığını, bazı kişilerin karantinayı duyunca geçmemeye karar verip döndüğünü anlattı.