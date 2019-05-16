Düğün yemekli ancak yemekler soğuk

BİR KOALİSYON VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAZISI

Beklendiği üzere UBP koalisyon için turlara başladı.

Beklendiği üzere meclisteki bütün partiler turlandı.

Ve beklendiği üzere ilk temas da yapılmış oldu.

"Beklendiği üzere" diyorum çünkü beklenenler yaşanıyor, toplumda pek bir heyecan yok.

Kuzenim Cenk Özdağ sosyal medyada güzel özetlemiş konuyu…

Diyor ki "Bu film çok sıkıcı. Düğün olacağı belli, gelin ile damadın resimleri bile çıktı. Bir ihtimal, paraları sayarken kavga çıkması"…

Aynen öyle…

Peki düğün yemekli mi yemeksiz mi, ona bakalım.

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Düğün yaklaşıyor, ancak perde önünde "koalisyon görüşmesi yaparmış gibi" bir görüntü sergileniyor.

Peki Ersin Tatar'ın dünkü görüşmelerde sık sık "3 seçenek var. Biri UBP-HP, biri UBP-CTP, bir diğeri de erken seçim" demesinin altında yatan sadece koalisyon görüşmesi yaparmış gibi görünme çabası mı? Hayır! Bence değil…

Tatar'ın sık sık erken seçimi bir "seçenek" olarak dillendirmesi şaka değil.

Gerçekten öyle düşünüyor ve gerçekten erken seçim bir seçenektir.

Yanlış anlamayın, olası UBP-HP koalisyonun kurulacağını düşünenlerdenim.

Ancak bu koalisyonun hem kurulma aşamasında hem de icraat sürerken erken seçim hep bir seçenek olarak kalmaya devam edecek.

Çünkü UBP'yi yöneten kadro çok iyi biliyor ki; HP aslında bir parti değil, dönemsel bir proje…

UBP'yi yöneten kadro çok iyi biliyor ki; iktidara gelmek için en azından şimdiki şartlarda bir "ortağa" ihtiyaç var.

UBP'yi yöneten kadro çok iyi biliyor ki; bir sonrası seçim için iktidarda kalmak gerekiyor.

UBP'yi yöneten kadro çok iyi biliyor ki; UBP hem tabanı hem de tavanı ile iktidarlarda güç kazanıyor, çünkü kuruluş-örgütlenme yapısını iktidar olanaklarına bağlı.

UBP'yi yöneten kadro çok iyi biliyor ki; şimdini erken seçim Cumhurbaşkanlığı seçimini ve dengeleri alt üst edebilir.

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Şimdi birileri "sağın çatı adayı" safsatası ile gündem bulandırmaya çalışacak.

Ne komik!

Gerçekten çatı aday meselesini çok komik ve gereksiz buluyorum.

Diyorlar ki "UBP'li başbakana onay veren Kudret Özersay sağın çatı adayı olacak ve UBP'liler Cumhurbaşkanlığı seçiminde Özersay'a oy verecek"

Kıbrıs Türk siyasetini iyi okuyamayanlar böylesi bir iddia ile ortada dolaşabilir, örneğin Erhan Arıklı gibi…

Ancak Kıbrıs Türk siyasetini iyi bilenler çok iyi görüyor ki UBP'iler Özersay’a oy vermez!

UBP'lileri başka bir adaya ancak intikam için oy verir, başkasından intikam almak için, başkasına ders vermek için…

Bu acayip tavır solda da mevcuttur…

2015'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP içindeki kaynamaları unuttunuz mu?

Sizce Özersay’a oy veren bir kitle UBP'deki "Eroğlu karşıtları" değil miydi?

Peki şimdi UBP öyle çok parçalı değil, nasıl olacak bu iş?

Tam bir kenetlenme ile parti etrafında bir birleşme var.

Böylesi bir ortamda kim gidip Özersay’a yönelebilir ki?

Bir UBP'li bunu neden yapsın? Tatar'ı başbakan yaptı diye mi?

Böyle bir düşünceyi çok hayalci ve gerçek dışı görüyorum.

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Neyse, bu aslında hükümetten sonraki konumuz.

Şimdi olası hükümete odaklanalım.

Bir yol kazası olur mu dersiniz? Bence olmaz, ancak % 1 ihtimal olarak eğer olursa CTP ne yapacak?

CTP kadroları, kurumsal yapısı ve gerçekten herkesin söz hakkı bulunan yetkili organları ile yaşayan bir organizmadır.

Böylesi bir durumda CTP sorumlu davranış sergilemeye devam eder, kararını verir, bunu halka izah eder.

Ancak şimdiki manzara kimilerinin "kader" dediği, kimilerinin ise "telkin" diye adlandırdığı bir süreci yaşıyoruz.

Böylesi süreçlerin de ömrü ne yazık ki pek de uzun olmuyor.

Eklektik, birilerinin "arzuladığı" modeller toplumdan erken soğutuyor kendini.

Kısacası demem o ki; düğün yemekli! Ancak yemekler soğuk gelmiş!

Uzakta hazırlanınca soğuyor vesselam.

Bilmem anlatabildim mi?