Düğün gecesi gözaltına alındı

Baf’ta bir gelinin, düğün gecesi trafik suçlarından dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi gelinin, cumartesi gecesi düğün töreni sonrasında, kırmızı ışığı ihlal ettiğini, tehlikeli sürüş yaptığını, alkollü olarak araç kullandığını ve polisin alkol testi yapma istemi üzerine polislere saldırdığını ve bağırdığını yazdı.

Haberde yakalanıp polis karakoluna götürülen 42 yaşındaki Yunan gelinin, hakkında dava okunduktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.