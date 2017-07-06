Düğüm “Sunset Clause”



"ANASTASİADİS MASADAN KALKTI" HABERLERİ YALANLANDI

Bu haberler yalanlandı!

BRT canlı yayında, Kıbrıslı Rum liderin masadan kalktığını duyurdu, ancak, yemek sürüyor, herhangi bir ayrılık yok.



NTV ise şu haberi verdi:

"İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında günlerdir devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Rum lider Nikos Anastasiadis'in, "Görüşmelere devam edemem, geri dönüyorum" açıklamasını yapmasıyla görüşmeler son buldu."



Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, NTV haberini yalanladı.



Ne olur? / Esra Aygın



Birleşik Federal Kıbrıs hedefi ile Crans Montana'da tansiyonun yükseldiği bu gece bir gelişme olur mu?



Gözler 'Çerçeve Anlaşması'nda....



Ancak...



Bugün öğleden sonra yapılması planlanan 1. Masa toplantısı yapılmadı.

1. Masa; Güvenlik ve garantilerin tartışıldığı ve garantör ülkelerin de katıldığı masa olarak biliniyor… 1.Masa toplantıları yerine Genel Sekreter, taraflarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Gün boyunca çetin müzakerelerin devam ettiği öğrenilirken, az önce BM Genel Sekreteri Guterres’in ev sahipliğinde başlayan yemeğe Kıbrıslı Türk Lider Akıncı, Kıbrıslı Rum Liderler Anastasiadis, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan dışişleri bakanları ve Birleşik Krallık Dış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Duncan katıldı.



Sürecin akıbetinin bu yemekte ve yemeği izleyen gece saatlerinde belli olması bekleniyor.



'ASKERİN ÇEKİLMESİ' TIKADI

Sürecin geldiği noktada temel anlaşmazlığın Türk askerinin çekilmesi olduğu anlaşılıyor.

Kıbrıs Rum tarafı, üzerinde anlaşılacak bir sürenin sonunda Türk askerinin tamamen çekilmesini isterken Türk tarafı ittifak antlaşması uyarınca 650 Türk askerinin adada daimi olarak kalmasını istiyor.

Bu gece tarafların temel konularda yani yönetim ve güç paylaşımı, toprak, mülkiyet, güvenlik ve garantiler ve Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamelede bir anlayış birliğine varmaları durumunda Genel Sekreter Guterres'in bunu açıklayan konuşmasının hazır olduğu gelen bilgiler arasında.

Bu gece bir ilerleme sağlanamaması halinde BM'nin görüşmelerin Kıbrıs'ta devam edeceğini açıklaması bekleniyor. Ancak sözleşmesi Eylül'de dolacak olan BMGS özel danışmanı Eide'nin yerine yeni bir özel danışman atanmayacak.



Bu gece ilerleme olması durumunda çerçeve siyasi anlaşmanın pazartesi günü başbakanların da katılımı ile imzalanması bekleniyor.