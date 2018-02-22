Düğüm rövanşta çözülecek: 0-0
Kupa çeyrek final ilk maçında Merit A. Yeşilova ile MTG, Alsancak’ta golsüz berabere kaldı
STAT: M. Hidayet Çağlar Stadı
HAKEMLER: Fehim Dayı, Ahmet Özkurtuluş, Hakan Gök
MERİT A.YEŞİLOVA: Hasan Piro, Bayram Özgün, Vakkas Kaynarca, Agustine Binya, Ahmet Çağer (Dk.63 Hamis Çakır), Seyi Adeleke, Ulaş Candanal, Cenker Yazar (Dk.58 Yasin Doğan), Mustafa Salk, Billy Mehmet, Lomana LuaLua
MAĞUSA TG: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Yasin Kurt, Yusuf Beyazi, Kaan Güder, Adil Uçar, Mehmet Gürlü, Arif Uysal (Dk.74 Yakubu Malik), Dinopeter (Dk.90 Nevzat Duran), Emre Özsin (Dk.80 Halil Turan), Rasheed Omokafe
GOL: -
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Merit Alsancak Yeşilova ile Mağusa Türk Gücü karş karşıya geldi. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda yer alan mücadelede taraflar gol atma başarısı gösteremeyince doksan dakika 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın rövanşı 7 Mart’ta oynanacak.
Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı