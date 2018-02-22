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Düğüm rövanşta çözülecek: 0-0

Düğüm rövanşta çözülecek: 0-0

Kupa çeyrek final ilk maçında Merit A. Yeşilova ile MTG, Alsancak’ta golsüz berabere kaldı

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STAT: M. Hidayet Çağlar Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Ahmet Özkurtuluş, Hakan Gök

MERİT A.YEŞİLOVA: Hasan Piro, Bayram Özgün, Vakkas Kaynarca, Agustine Binya, Ahmet Çağer (Dk.63 Hamis Çakır), Seyi Adeleke, Ulaş Candanal, Cenker Yazar (Dk.58 Yasin Doğan), Mustafa Salk, Billy Mehmet, Lomana LuaLua

MAĞUSA TG: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Yasin Kurt, Yusuf Beyazi, Kaan Güder, Adil Uçar, Mehmet Gürlü, Arif Uysal (Dk.74 Yakubu Malik), Dinopeter (Dk.90 Nevzat Duran), Emre Özsin (Dk.80 Halil Turan), Rasheed Omokafe

GOL: -

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Merit Alsancak Yeşilova ile Mağusa Türk Gücü karş karşıya geldi. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda yer alan mücadelede taraflar gol atma başarısı gösteremeyince doksan dakika 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın rövanşı 7 Mart’ta oynanacak.

 

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı

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