Düğüm çözülecek

İstanbul Adli Tıp Kurumu’na Ocak ayında gönderilen Aktunçlar’ın doku örneklerine ilişkin rapor, aylar süren inceleme ve araştırma sonucunda Polis Genel Müdürlüğü’ne dün ulaştı. Aktunçlar’ın ailesi raporla ilgili bugün tahkikatı yürüten ekiple Polis Genel Müdürlüğü’nde görüşme yapacak.

Ayşe GÜLER

Şüpheli ölümü ile kamuoyunda günlerce konuşulan ve tartışılan Anıl Aktunçlar’ın hayatını kaybetmesindeki düğümü çözecek rapor, 6 ay sonra geldi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’na Ocak ayında gönderilen doku örneklerine ilişkin rapor, aylar süren inceleme ve araştırma sonucunda Polis Genel Müdürlüğü’ne dün ulaştı.

Aktunçlar’ın ailesinin de raporla ilgili bugün tahkikatı yürüten ekiple Polis Genel Müdürlüğü’nde görüşme yapacağı öğrenildi.

Şüpheli ölümde ‘doktor ihmaline’ yönelik bazı bulgulara ulaşıldığı, konunun yargıda devam edeceği de elde edilen bilgiler arasında yer alıyor.

Aktunçlar’ın ölümünü aydınlatacak adli raporun gelmesinin ardından gözler ‘yanlış kan’ verilmesi nedeniyle hayatını kaybeden Akile Vardan ve ambulansa taşınırken defalarca düşürüldüğü, sonrasında da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği iddia edilen 78 yaşındaki Sabiha Erdel ile ilgili gelecek raporlara çevrildi.

KONU YARGIDA DEVAM EDECEK!...Raporda, bazı bulgulara ulaşıldığını, konunun yargıda devam edeceği de elde edilen bilgiler arasında yer alıyor.

Mayıs ayında İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen her iki raporun sonucu ise henüz gelmedi.

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Dr Faiz Sucuoğlu ise Anıl Aktunçlar ile ilgili raporun gelip gelmediğine ilişkin bilgisinin olmadığını, raporun gönderilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu ile sürekli istişare içerisinde olduğunu söyledi.

GÖZLER, VARDAN VE ERDEL İLE İLGİLİ RAPORDA… Aktunçlar ile ilgili raporun gelmesinin ardından gözler ‘yanlış kan’ verilmesi nedeniyle hayatını kaybeden Akile Vardan ve ambulansa taşınırken defalarca düşürüldüğü, sonrasında da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği iddia edilen 78 yaşındaki Sabiha Erdel ile ilgili gelecek raporlara çevrildi.

Komisyon, son sözü söyleyecek…

Aktunçlar’ın ölümüne ilişkin gelen rapor sonrasında süreç hızlanacak.

Doktor ihmali olup olmadığı rapor ile birlikte netleşecek, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulacak komisyon konuyu değerlendirecek.

Komisyonda uzmanlarla birlikte tüm tahlil sonuçlarını da göz önünde bulundurarak, karar üretilecek.

Bununla birlikte Türkiye’den gelen raporla birlikte Tabipler Birliği’nin de yürüttüğü soruşturma ilerleyecek.

Gözler, Vardan ve Erdel’in ölümüyle ilgili raporlarda…

Aktunçlar ile ilgili raporun gelmesinin ardından gözler ‘yanlış kan’ verilmesi nedeniyle hayatını kaybeden Akile Vardan ve ambulansa taşınırken defalarca düşürüldüğü, sonrasında da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği iddia edilen 78 yaşındaki Sabiha Erdel ile ilgili gelecek raporlara çevrildi.

Köroğlu, mahkemeye çıkarılmıştı…

Hatırlanacağı üzere Aktunçlar’ın ameliyatına giren Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr Süleyman Köroğlu, ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla 29 Mart tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı.

Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan Köroğlu’nun yurt dışına çıkışı yasaklanmış, tüm seyahat belgelerine el konulmuş, KKTC vatandaşı bir kişinin kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest kalmıştı.

‘Yanlış kan’ nedeniyle hayatını kaybetmişti..

Bilindiği üzere; Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Erol Vardan’ın annesi 88 yaşındaki Akile Vardan, Nisan ayında hayatını kaybetmişti.

Vardan’ın ölümünün ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde soruşturma başlatılmış, başhekimlik ve başhemşirelik tarafından yürütülen araştırma tamamlanmıştı.

Soruşturma kapsamında 11 kişiden ‘yanlış kan’ ifadesi alınmış, detaylı şekilde hazırlanan rapor, Sağlık Bakanlığı’na sunulmuştu.

Yaşananların ardından otopsi raporu bulunmaması, yürütülen polis tahkikatı ve alınan mahkeme emri sonrasında Vardan’ın mezarı defnedildikten 28 gün sonra, 12 Mayıs tarihinde açılmıştı.

Ceset üzerinden alınan doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Ailenin isteği üzerine mezar açılmıştı…

Karşıyaka’da 14 Şubat akşamı hayatını kaybeden ve ailesinin isteği üzerine mezarı açılan 78 yaşındaki Sabiha Erdel ile ilgili de İstanbul’dan beklenen rapor gelmedi.

Bilindiği üzere Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz tarafından yapılan otopsi sonrasında alınan doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Hatırlanacağı üzere aile, Sabiha Erdel’in ambulansa taşınırken defalarca düşürüldüğü, sonrasında da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Annelerinin ölümünde ihmal olduğunu savunan Erdel’in çocukları mahkeme emriyle Mayıs ayında mezarı açtırmıştı.