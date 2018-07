Düet tam not aldı

The Arkın Colony Hotel’de sahne alan Korhan, konuklara coşkulu geceler yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen eğlencede, Korhan’ın eşi Zühal Topal da onu dinleyenler arasındaydı. İkilinin düeti ise gecenin en çok sürprizi oldu. Şarkılarla hayranlarını her zaman eğlendiren Korhan, kendisini izlemeye gelenlerden tam not aldı. Konukların hareketli şarkılarla birlikte göbek attığı gecede eğlence tavan yaptı. Birbirinden hareketli şarkılarla konuklarının gönlünde taht kuran sanatçı, yaklaşık üç saat sahnede kalarak bol bol alkış aldı.