“Düdüklüde Kıymalı Bamya” Güzelyurt’ta!

Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi’nin ortak prodüksiyonu olan “Düdüklüde Kıymalı Bamya” adlı iki perdelik tiyatro oyunu bugün Güzelyurt’ta tiyatro severlerle buluşuyor.

Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi’nin ortak prodüksiyonu olan “Düdüklüde Kıymalı Bamya” adlı oyun, Festival Alanı’nda Amfi Tiyatro’da saat 20:00’de perdelerini açacak. Oyun, ücretsiz izlenebilecek