Dubai'nin En Güzel Plajları
Geçmişin küçük sahil kasabası bugününse Arap Yarımadasının en özel bölgesi olan Dubai, dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında üst sıralarda yer alır
Yenidüzen Advertorial
Geçmişin küçük sahil kasabası bugününse Arap Yarımadasının en özel bölgesi olan Dubai,
dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında üst sıralarda yer alır. Tarihi özellikleriyle ön plana çıkamayan
Dubainin en güzel plajları her yıl milyonlarca turisti ağırlar. Çöl ikliminin etkisiyle yıl boyu yüksek olan
sıcaklıklar turistlerin tercihlerini plajlardan yana kullanmalarının en büyük sebepleri arasında sayılabilir.
Bölgede yer alan ve turistler tarafından büyük ilgi çeken plajlara hep birlikte göz atalım.
1- Kite Beach
Uçurtma Plajı özellikle su sporları tutkunlarının vazgeçemedikleri adreslerin başında yer alır.
Ülkenin en iyi ücretsiz plajlarından ilki olarak akla gelen Kite Beach, yeteneklerinin sınırlarını denemek
ve geliştirmek isteyenlere kucak açar. Jumeirah bölgesinin ana caddesinde yer alan plaj, öğleden sonra
çıkan rüzgarlar sayesinde sporculara daha özel koşullar sunar. Dileyenler kıyı şeridi boyunca koşabilir,
plaj voleybolu oynayabilir, paten kayabilir veya deniz & güneş & kumsal üçlüsünün tadını çıkarabilir.
Dubai turlarıyla her şey dahil seçeneklerle Jumeirah bölgesinin önemli noktalarını keşfedebilir, serbest
zamanda ise plajda dinlenerek denizin keyfini çıkarabilirsiniz.
2- Marina Beach
Tamamen kumla kaplı bu plajda denize girmek turistler için özel bir deneyim yaşamak anlamına
gelir. Çevresindeki restoran ve kafelerle gecesi ayrı gündüzü ayrı özel olan bu bölge, özellikle balayı
çiftlerinin tercih ettiği lokasyonlar arasında sayılabilir.
3- Al Mamzar Park
Beyaz kumsalın yanı sıra bölgeye farklı bir hava katan palmiyelerle ünlü sahil, pazartesi günleri
sadece bayanlara ve çocuklara hizmet veren bir adrestir. Gün batımının eşsiz güzellikte izlenebileceği
nadir mekanlar arasında yer alan plajda şezlong ve şemsiye kiralamak son derece ekonomik şekilde
karşılanabilir.
4- Jumeira Sahili
Marina bölgesinde yer alan sahil, gökdelenler ve yürüyüş yollarıyla ünlüdür. Denize girmek
isteyenler için uygun olan bölgede, denizin kum olduğu söylenebilir. Ocak ayında bölgeye seyahat
edecekler için deniz suyu ısısının en düşük seviyelerde olduğu bilinmelidir. Ünlü Yelken Otelin hemen
yanında kalan sahil, ülkedeki modern mimariyi yakından görmek isteyenler tarafından da tercih
edilebilir.
5- Ajman Beach
Deniz ve kumuyla ünlü plajda akşamüstü saatlerde yapılan canlı müzik, özellikle turistler
tarafından ilgiyle karşılanır. Şehir merkezinin sahip olduğu yoğun karmaşadan uzak kalmak isteyenler
tarafından seçilen bölgede, arabalar için park yeri bulmak sorun olmuyor. Haftanın belli günlerinde
kurulan pazar, ziyaretçilere bir tatil köyü havası yaşatıyor.
6- Umm Suqeim Beach
Halka açık ve son derece temiz olan plaj, sunduğu Burj El Arap manzarasıyla görenleri kendine
hayran bırakıyor. Diğer plajlara nazaran daha fiyatlı olan restoranlara ev sahipliği yapan bölge, Dubai'de
batan güneşi izlemek isteyenlerin uğrak yeri.
7- Riva Beach Club
Ülkenin en başarılı DJ ekibinin gün boyu müzik yaptığı plajda, keyifli saatler geçirilebilir. Güzel
hizmetlerin ve kaliteli zaman geçirmek isteyenlerin adresi olan bölge, sığ deniziyle özellikle çocuklu
aileler tarafından tercih ediliyor.
8- Lou Lou Beach
Gün boyu denize girmek ve güneşlenmek isteyenler için fark yaratan bölgede çevrede yer alan
doğal güzellikler de ziyaret edilebilir.