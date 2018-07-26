YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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Geçmişin küçük sahil kasabası bugününse Arap Yarımadasının en özel bölgesi olan Dubai, dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında üst sıralarda yer alır. Tarihi özellikleriyle ön plana çıkamayan Dubai'nin en güzel plajları her yıl milyonlarca turisti ağırlar. Çöl ikliminin etkisiyle yıl boyu yüksek olan sıcaklıklar turistlerin tercihlerini plajlardan yana kullanmalarının en büyük sebepleri arasında sayılabilir. Bölgede yer alan ve turistler tarafından büyük ilgi çeken plajlara hep birlikte göz atalım.

1- Kite Beach

Uçurtma Plajı özellikle su sporları tutkunlarının vazgeçemedikleri adreslerin başında yer alır. Ülkenin en iyi ücretsiz plajlarından ilki olarak akla gelen Kite Beach, yeteneklerinin sınırlarını denemek ve geliştirmek isteyenlere kucak açar. Jumeirah bölgesinin ana caddesinde yer alan plaj, öğleden sonra çıkan rüzgarlar sayesinde sporculara daha özel koşullar sunar. Dileyenler kıyı şeridi boyunca koşabilir, plaj voleybolu oynayabilir, paten kayabilir veya deniz & güneş & kumsal üçlüsünün tadını çıkarabilir.

Dubai turlarıyla her şey dahil seçeneklerle Jumeirah bölgesinin önemli noktalarını keşfedebilir, serbest zamanda ise plajda dinlenerek denizin keyfini çıkarabilirsiniz.

2- Marina Beach

Tamamen kumla kaplı bu plajda denize girmek turistler için özel bir deneyim yaşamak anlamına gelir. Çevresindeki restoran ve kafelerle gecesi ayrı gündüzü ayrı özel olan bu bölge, özellikle balayı çiftlerinin tercih ettiği lokasyonlar arasında sayılabilir.

3- Al Mamzar Park

Beyaz kumsalın yanı sıra bölgeye farklı bir hava katan palmiyelerle ünlü sahil, pazartesi günleri sadece bayanlara ve çocuklara hizmet veren bir adrestir. Gün batımının eşsiz güzellikte izlenebileceği nadir mekanlar arasında yer alan plajda şezlong ve şemsiye kiralamak son derece ekonomik şekilde karşılanabilir.

4- Jumeira Sahili

Marina bölgesinde yer alan sahil, gökdelenler ve yürüyüş yollarıyla ünlüdür. Denize girmek isteyenler için uygun olan bölgede, denizin kum olduğu söylenebilir. Ocak ayında bölgeye seyahat edecekler için deniz suyu ısısının en düşük seviyelerde olduğu bilinmelidir. Ünlü Yelken Otelin hemen yanında kalan sahil, ülkedeki modern mimariyi yakından görmek isteyenler tarafından da tercih edilebilir.

5- Ajman Beach

Deniz ve kumuyla ünlü plajda akşamüstü saatlerde yapılan canlı müzik, özellikle turistler tarafından ilgiyle karşılanır. Şehir merkezinin sahip olduğu yoğun karmaşadan uzak kalmak isteyenler tarafından seçilen bölgede, arabalar için park yeri bulmak sorun olmuyor. Haftanın belli günlerinde kurulan pazar, ziyaretçilere bir tatil köyü havası yaşatıyor.

6- Umm Suqeim Beach

Halka açık ve son derece temiz olan plaj, sunduğu Burj El Arap manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Diğer plajlara nazaran daha fiyatlı olan restoranlara ev sahipliği yapan bölge, Dubai'de batan güneşi izlemek isteyenlerin uğrak yeri.

7- Riva Beach Club

Ülkenin en başarılı DJ ekibinin gün boyu müzik yaptığı plajda, keyifli saatler geçirilebilir. Güzel hizmetlerin ve kaliteli zaman geçirmek isteyenlerin adresi olan bölge, sığ deniziyle özellikle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor.

8- Lou Lou Beach

Gün boyu denize girmek ve güneşlenmek isteyenler için fark yaratan bölgede çevrede yer alan doğal güzellikler de ziyaret edilebilir.