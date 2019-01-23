Dubai’den Dökmecioğlu’na ödül

Dubai’de her yıl düzenlenen en iyi DJ ödülüne Kıbrıslı genç Gencay Dökmecioğlu layık görüldü.

Her yıl Solution Leisure Group'un düzenlemiş olduğu Rockstar Celebrating Excellence ödülünü bu sene Stock&Barrel JBR’de çalışan Gencay Dökmecioğlu aldı. 2018-2019 yılı en iyi DJ ödülünü almaya layık görülen Gencay Dökmecioğlu Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde setleri ile gençleri eğlendirmeyi biliyor.