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Dubai’den Dökmecioğlu’na ödül

Dubai’den Dökmecioğlu’na ödül

Dubai’de her yıl düzenlenen en iyi DJ ödülüne Kıbrıslı genç Gencay Dökmecioğlu layık görüldü.

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Dubai’de her yıl düzenlenen en iyi DJ ödülüne Kıbrıslı genç Gencay Dökmecioğlu layık görüldü.

Her yıl Solution Leisure Group'un düzenlemiş olduğu Rockstar Celebrating Excellence ödülünü bu sene Stock&Barrel JBR’de çalışan Gencay Dökmecioğlu aldı. 2018-2019 yılı en iyi DJ ödülünü almaya layık görülen Gencay Dökmecioğlu Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde setleri ile gençleri eğlendirmeyi biliyor.

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