Dubai’den Dökmecioğlu’na ödül
Dubai’de her yıl düzenlenen en iyi DJ ödülüne Kıbrıslı genç Gencay Dökmecioğlu layık görüldü.
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Dubai’de her yıl düzenlenen en iyi DJ ödülüne Kıbrıslı genç Gencay Dökmecioğlu layık görüldü.
Her yıl Solution Leisure Group'un düzenlemiş olduğu Rockstar Celebrating Excellence ödülünü bu sene Stock&Barrel JBR’de çalışan Gencay Dökmecioğlu aldı. 2018-2019 yılı en iyi DJ ödülünü almaya layık görülen Gencay Dökmecioğlu Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde setleri ile gençleri eğlendirmeyi biliyor.
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Etiketler : Rockstar Celebrating Excellence, Gencay Dökmecioğlu
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