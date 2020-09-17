DSÖ: Vakalarda artış çok ciddi, mart başındaki seviyeye gelindi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'daki yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artışın çok ciddi olduğunu söyledi.

Kluge, "Avrupa'daki haftalık vaka sayıları Mart başında salgının ilk zirvesindeki sayıları aştı" dedi.

“Bu tablo herkesi uyandırmalı”

“Avrupa ülkelerinin yarısından fazlası son iki haftada yüzde 10'dan fazla vaka artışı yaşadı" diyen Kluge, yedi ülkede de vakaların en az ikiye katlandığını söylerken, "Bu tablo herkesi uyandırmalı" ifadesini kullandı.

Avrupa'da geçen hafta vaka sayısı 300 bini aşmıştı.