DSÖ: "Dünyada ölü sayısı bir haftada ikiye katlandı"

Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüs salgınındaki "hızlı tırmanış"ın endişe verici olduğunu belirterek dünyadaki ölü sayısının bir hafta içinde ikiye katlandığını bildirdi.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayısının bir milyona ve ölü sayısının 50 bine yükselmesini tahmin ettiklerini belirtti. Virüsün görüldüğü ülke sayısı 205'e yükselmiş durumda.